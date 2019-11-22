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'Bu adamı kim öldürdü, kendi kendini mi vurdu'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Hüseyin Zeki Yıldırım'ı (28) öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanıktan Yusuf Kabak (19), ilk duruşmadaki savunmasında, "Maktul düşünce sırtındaki bıçağın sapını gördüm.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Hüseyin Zeki Yıldırım'ı (28) öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanıktan Yusuf Kabak (19), ilk duruşmadaki savunmasında, "Maktul düşünce sırtındaki bıçağın sapını gördüm. Yerden kalkmaya çalışırken göğsünden oluk oluk kan akıyordu. Diğer sanıklar 'Ben vurmadım' diyor. Ben de vurmadım. Bu adamı kim öldürdü? Kendi kendini mi vurdu?" diye konuştu.
Manavgat'ın Kızılot Mahallesi'nde geçen 17 Mayıs günü Hüseyin Zeki Yıldırım ile Yusuf Kabak, Fatih Gırgıç (20) ve Mehmet Polat (19) bir marketin önünde tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda, Hüseyin Zeki Yıldırım, 4 bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
'Kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan Yusuf Kabak, Fatih Gırgıç ve Mehmet Polat'ın yargılanmasına Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı.
'İNDİRİN ŞUNU' DEDİ
Geniş güvenlik önlemi alınan duruşmada sanık Fatih Gırgıç, savunmasında, 2 arkadaşıyla aynı otelde çalıştıklarını, iş çıkışı sahile gittiklerini söyledi. Çakmak almak için markete gittiklerini kaydeden Gırgıç, sanıklardan Yusuf Kabak'ın marketten çıkan Hüseyin Zeki Yıldırım'dan sigara yakmak için ateş istediğini, maktulün kendilerine küfrettiğini bu nedenle aralarında tartışma çıktığını iddia etti. Market işletmecisinin araya girdiğini anlatan Gırgıç, "Bir süre sonra Hüseyin Zeki Yıldırım yine küfür etti. Önce Yusuf'a, 'Hayırdır, beni mi vuracaksın?' diyerek, saldırdı. Ayırmak için araya girdiğimde bana vurmaya başladı. Yere düştüm. Yusuf'un 'İndirin şunu' dediğini duydum. Bu sırada adam bıçaklanmış" dedi.
KANLI TİŞÖRTÜNÜ ÇÖPE ATTI
Olay yerinden kaçarak kaldıkları lojmana gittiklerini ifade eden Gırgıç, "Yusuf'un üzerindeki tişörtte kan vardı. 'Ne oldu?' dediğimde bana 'Lojmanda konuşuruz' dedi. Daha sonra Yusuf tişörtü çöpe attı. Lavaboda ellerini ve ayaklarını yıkadı. Lavaboda kan lekesi gördüm. Ardından odama çıktım. Bir süre sonra jandarmalar geldi ve bizi aldı" diye konuştu.
'BIÇAKLANMA ANINI GÖRMEDİM'
Sanık Mehmet Polat da "Marketin merdivenlerinden çıkarken maktulle karşılaştım. Yusuf ateş isteyince ona küfretmiş. Tartışma yaşandı. Marketçiyle birlikte yanlarına gittim, bu sırada Yusuf ve Fatih maktulden özür diledi. Marketçi, maktulü gönderdi. Ben markete girip, çakmak aldım. Bu sırada marketçi, adamın sıkıntılı olduğunu söyledi. Dışarı çıktığımda maktul ve arkadaşlarımın tartıştığını gördüm. Yanlarına gittiğimde maktul bana yöneldi ancak yere düştü. Ben maktule hiç vurmadım o da bana vurmadı. Bıçaklanma anını görmedim. Daha sonra kaçtık. Yusuf'un tişörtünde kan olduğunu gördüm" dedi.
ÇALIŞTIKLARI OTELDEN MEYVE ÇALMIŞLAR
Sanık Yusuf Kabak ise ifadesinde, diğer sanıkların aynı mahalleden arkadaşı olduklarını, ikisiyle de olaydan 8 gün önce tanıştığını, cinayeti üzerine yıkmaya çalıştıklarını öne sürdü. Olay gecesi çalıştıkları otelden meyve çalarak, sahile gittiklerini belirten Kabak, maktulün Fatih Gırgıç'a yumruk attığını iddia etti.
'BU ADAM KENDİ KENDİNİ Mİ ÖLDÜRDÜ'
Yusuf Kabak şunları söyledi:
"Mehmet, Fatih ve ben yan yanaydık. Bıçaklanma anını görmedim. Fatih'le boğuşuyordu. İkisi birlikte yere düştü. Adam yere düşünce, maktulün sırtındaki bıçağın sapını gördüm. Fatih yerdeki adama tekme atıyordu. Bu sırada yerden kalkmaya çalışan adamın göğsünden oluk oluk kan akıyordu. Ben ona vurmadım, o da bana vurmadı. Ben ayırmak için sarıldım, bu sırada tişörtüme kan bulaştı. Mehmet bana nezarette, bıçağı Fatih'in elinde gördüğünü, bunu huzurunuzda anlatacağını söyledi ama burada farklı şeyler söyledi. Bunlar, 'ben vurmadım' diyor. Ben de vurmadım. Bu adamı 'kim öldürdü?' 'Kendi kendini mi vurdu'. Güvenlik kameralarının tek tek incelenmesini ve olayla ilgili tanıkların dinlenmesini istiyorum."
MAKTUL YERE DÜŞÜNCE 3'Ü BİRDEN TEKMELEDİ
Tanık olarak dinlenen market sahibi Hasan Doğmuş ise işyerinin üzerini bir otele lojman olarak kiraya verdiğini belirterek, ölen Hüseyin Zeki Yıldırım'ın olay gecesi işyerine gelip alışveriş yaptığını, yolda birkaç kişinin önünü kestiğini, bu kişilerin lojmanda olup olmadığını sorduğunu söyledi. Daha sonra maktulün marketten çıktığını, marketin önünde karşılaştığı sanıklarla tartışmaya başladığını anlatan Hasan Doğmuş, "Maktulü uzaklaştırdım. Bir süre sonra yeniden tartışmaya başladılar. Üç kişi ölen çocuğa vuruyordu, arbede vardı. Maktul yere düşünce üçü birden tekmeledi. Marketten birkaç kişi çıktık. Bizi kalabalık görünce kaçtılar. Adam bize doğru gelirken yere düştü. Sırtındaki bıçağı o zaman gördüm. Hemen 112'yi aradım" dedi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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