Bu adaya girmek için korona geçirmiş olmak şart!

Brezilya’nın en popüler turistik yerlerinden biri olan Fernando de Noronha adlı takımadalar, turistlerin ziyaretine tekrar açılıyor. Ancak bu adaya gelmenin tek şartı, daha önce Covid-19 geçirmiş olmak.

Bu haftadan itibaren yeniden ziyarete açılan adaya girebilmenin tek şartı virüse yakalanıp iyileşmiş olduğunuzu kanıtlamak. Adaya girmek isteyen ziyaretçiler en az 20 gün öncesinden yapılacak PCR virüs testi veya IgG antikor testi sonucu sunmak zorunda.

UNESCO’nun dünya mirası listesinde olan ada sakinleri ise çaresizlik içinde turizmin ekonomilerini canlandırmasını bekliyor. Takımadada ziyaretçileri bir milli deniz parkı ve çeşitli ekosistemlere sahip bir kıyı şeridi bekliyor.

Ada, Mart ayından bu yana dışardan gelen ziyaretçilere kapalıydı.



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Virüse yakalanmış ve iyileşmiş olmaları nedeniyle ziyaretçilerin virüsü yayma riskinin düşük olacağı ve yüksek bulaşma riski olmadan adada rahatça hareket etmeleri bekleniyor.

Dünya çapında en çok ölümün yaşandığı Brezilya’nın birçok bölgesinde karantina uygulanmaya başladığı Mart ayından bu yana, adaya ziyaretçi kabul edilmiyordu.