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Bu adaya girmek için korona geçirmiş olmak şart!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2020 08:27 | Son Güncelleme

Bazı ülkeler karantina önlemlerini gevşetmişken bir tatil kaçamağı yapmak mı istiyorsunuz? Brezilya’daki bu cennet ada belki size uygun olabilir.

Bu adaya girmek için korona geçirmiş olmak şart!

Brezilya’nın en popüler turistik yerlerinden biri olan Fernando de Noronha adlı takımadalar, turistlerin ziyaretine tekrar açılıyor. Ancak bu adaya gelmenin tek şartı, daha önce Covid-19 geçirmiş olmak.

Bu haftadan itibaren yeniden ziyarete açılan adaya girebilmenin tek şartı virüse yakalanıp iyileşmiş olduğunuzu kanıtlamak. Adaya girmek isteyen ziyaretçiler en az 20 gün öncesinden yapılacak PCR virüs testi veya IgG antikor testi sonucu sunmak zorunda.

UNESCO’nun dünya mirası listesinde olan ada sakinleri ise çaresizlik içinde turizmin ekonomilerini canlandırmasını bekliyor. Takımadada ziyaretçileri bir milli deniz parkı ve çeşitli ekosistemlere sahip bir kıyı şeridi bekliyor.

Ada, Mart ayından bu yana dışardan gelen ziyaretçilere kapalıydı.
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(Fotoğraf: Hermes Images/AGF/Universal Images Group via Getty Images)

Virüse yakalanmış ve iyileşmiş olmaları nedeniyle ziyaretçilerin virüsü yayma riskinin düşük olacağı ve yüksek bulaşma riski olmadan adada rahatça hareket etmeleri bekleniyor.

Dünya çapında en çok ölümün yaşandığı Brezilya’nın birçok bölgesinde karantina uygulanmaya başladığı Mart ayından bu yana, adaya ziyaretçi kabul edilmiyordu.

Ada yöneticisi Guilherme Rocha, yaptığı açıklamada “Adanın yeniden açılmasının ilk aşamasında yalnızca Covid’e sahio olan, iyileşmiş veya hastalığa karşı bağışıklığı olan turistlere izin verilecek” dedi.

Ancak bu yöntemin güvenilirliği hakkında kesin konuşmak için henüz erken. Geçtiğimiz hafta, virüsün farklı bir versiyonu ile ikinci kez enfekte olan bir erkek hasta bulunmuştu. Ancak bilim insanları izole edilmiş vaka kullanılarak bir sonuca varılmaması gerektiği yönünde uyarıda bulunmuştu.

Turistlerin güvenliği için adaların Mart’tan beri ziyarete kapalı olduğunu söyleyen Rocha “Mümkün olan en düşük riski amaçlıyoruz. En düşük riskli yol, en güvenli yol nedir bunu araştırıyoruz. Ada, yalnızca Covid geçirmiş olan insanlar için ziyarete açılacak. İnsanlar Noronha’ya aşık. Çünkü dünyada başka bir yerde bulamayacakları, eşsiz bir güzelliği var” dedi.


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