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Bu ağacın yağı 3 günde güzelleştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 08:47 | Son Güncelleme

Ege bölgesindeki bir kaç ilde yetişen "sığla" ağacından elde edilen yağ yüzdeki sivilcileri 3 günde yok ediyor.Günümüzde kadınlar güzelleşmek için kimyasal cilt bakım ürünlerine avuç dolusu para veriyor.

Bu ağacın yağı 3 günde güzelleştiriyor

Ege bölgesindeki bir kaç ilde yetişen "sığla" ağacından elde edilen yağ yüzdeki sivilcileri 3 günde yok ediyor.
Günümüzde kadınlar güzelleşmek için kimyasal cilt bakım ürünlerine avuç dolusu para veriyor. Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Başkanı Halit Aksu, kadınların güzelleşmeyi kimyevî ürünlerde değil bitkisel ürünlerde araması gerektiğini söyleyerek, onlara bir tavsiyede bulundu. Aksu, "Ege bölgesindeki bir kaç ilde yetişen sığla ağacından elde edilen yağı yüzüne sürenler 3 günde sivilcelerden sağlıklı şekilde kurtuluyor. Aynı zamanda kırışıklıklar da ortadan kalkıyor. Bu ağacın yağı sadece yüze sürülmüyor, aynı zamanda yenilebiliyor. Ülser, gastrit ve mide yanması olanlar 3 günde faydasını fark ediyor. Bu ürün uzun süre kullanıldığında bu rahatsızlıkları ortadan tamamen kaldırıyor. Bu yağın 100 gramı 120 liradan satılıyor" dedi.

Bu ağacın yağı 3 günde güzelleştiriyor

Bu ağacın yağı 3 günde güzelleştiriyor

Bu ağacın yağı 3 günde güzelleştiriyor

Bu ağacın yağı 3 günde güzelleştiriyor

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