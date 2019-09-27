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Bu aile 1 yıldır mum ışığında yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 11:28 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de yaşayan  Hüseyin (57) ve eşi Süheyla Alim ile epilepsi ve böbrek hastası olan kızları Melek Alim (22), elektrik borcunu ödeyemedikleri için yaklaşık 1 yıldır mum ışığında yaşıyor.

Bu aile 1 yıldır mum ışığında yaşıyor

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de yaşayan Hüseyin (57) ve eşi Süheyla Alim ile epilepsi ve böbrek hastası olan kızları Melek Alim (22), elektrik borcunu ödeyemedikleri için yaklaşık 1 yıldır mum ışığında yaşıyor. Tüm ihtiyaçlarını mum ışığında gideren ailenin epilepsi hastası olan ve rehabilitasyon merkezine giden kızları Melek de kendisine verilen ödevleri ailesini yardımıyla mum ışığında yapabiliyor.
Kentin Biçer Mahallesi'nde 9 çocukları evlenip ayrıldıktan sonra tek katlı toprak damlı derme-çatma evde epilepsi hastası olan kızları Melek ile birlikte yaşam mücadelesi veren Hüseyin ve eşi Süheyla Alim'in elektrikleri geçtiğimiz yıl Eylül ayında kesildi. Yaz aylarında inşaatlarda çalışarak ailesini geçindiren Hüseyin Alim'in, geçen zaman içinde borcu 22 bin liraya kadar yükseldi. Yapılan faiz indiriminden sonra ödenecek borç 13 bin TL'ye düşse de Alim ailesi bu parayı ödeyemedi.
Ödeme yapamadıkları için de mum ışığında yaşamaya devam eden Alim ailesi yetkillerden yardım bekliyor. Ödeyecek imkanının olmadığını anlatan Hüseyin Alim, "Elektriğimizin açılması için defalarca müracaatta bulundum. Şu ana kadar bir gelişme olmadı. Borcumun ödenmesi gerektiğini söylüyorlar. Bizim böyle bir imkanımız yok. Kızım Epilepsi hastası, engelli ve tek böbrekli. Her ay Van'a götürüyorum. Aldığı engelli maaşı, tedavisine bile yetmiyor. Kış geliyor, yetkililerden yardım bekliyoruz"dedi.
En büyük sıkıntıyı ise epilepsi hastası olan Melek yaşıyor. Rehabilitasyon merkezine giden Melek, kendisine verilen ödevlerini eve geldikten sonra mum ışığında annesinin, babasının yardımıyla yapabiliyor. Anne Süheyla Alim, yapabildiği bir şey olmadığı için bu durum karşısında büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.

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Bu aile 1 yıldır mum ışığında yaşıyorBu aile 1 yıldır mum ışığında yaşıyorBu aile 1 yıldır mum ışığında yaşıyorBu aile 1 yıldır mum ışığında yaşıyor

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