Bu akademide herkes güvenli bisiklet kullanmayı öğrenecek

Nilüfer Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için Nilüfer Bisiklet Akademisi’ni hayata geçiriyor. 7’den 70’e herkesin bilinçli ve güvenli bisiklet kullanma becerisinin artırılması amacıyla düzenlenecek akademiden herkes ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Nilüfer Belediyesi halkın her kesiminin yaşamın her anında sporla iç içe olması ve aynı zamanda en çevreci araç olan bisikleti bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi için Nilüfer Bisiklet Akademisi’ni başlatıyor.

Nilüfer’in yaşam boyu spor kültürünün içselleştirdiği bir spor kenti olması hedefiyle çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, Konak Mahallesi’nde bulunan Konak Pazar Alanı’nda, sürdürülebilir trafik, çevre ve insan sağlığını koruması amacıyla "Nilüfer Bisiklet Akademisi"nde eğitimler düzenleyecek.

Akademinin başlatılması için Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ile Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği (BUBİDOSD) arasında protokol imzalandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ile BUBİDOSD Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Ayçetin arasında imzalanan protokole göre akademide isteyen herkes ücretsiz olarak eğitim alabilecek.

"Çevrenin korunması ve sağlık için bisiklet kullanın"

Yaklaşık 159 kilometrelik bisiklet yoluna sahip Nilüfer’de 7’den 70’e herkesin bilinçli ve güvenli bisiklet kullanmayı öğrenmesini hedeflediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Kasım ayından itibaren akademide eğitimler başlayacak. Özellikle bisiklet kullanmayı bilmeyen herkesi akademideki eğitimlere katılmaya davet ediyorum. Nilüfer Belediyesi olarak daha sağlıklı ve kolay ulaşım sağlamak için Nilespit projemizle de herkesi bisiklete teşvik ediyoruz. Hem sağlık ve hem de çevrenin korunması adına herkesi bisiklet kullanmaya davet ediyorum” dedi.

BUBİDOSD Başkanı Ertan Ayçetin de, önümüzdeki kasım ayı itibariyle baslayacak Nilüfer Bisiklet Akademisi’nde, ileri teknik sürüşleri eğitimi, pratik eğitim, güvenli sürüş eğitimi verileceğini söyledi. Ayçetin ayrıca otistik ve down sendromlulara da bisiklet kullanma eğitimi verileceğini belirtti.

Nilüfer Bisiklet Akademisi’ne katılmak isteyenler Nilüfer Kent Konseyi ile iletişime geçerek başvuru hakkında bilgi alabilecekler.