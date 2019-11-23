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Bu akademinin eğitim verdiği kursiyerler mezun olamadan iş buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 16:55 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veren ve güzellik sektörüne yüzlerce kalifiye personel yetiştiren Essplus Akademi, daha kaliteli eğitim ortamı için Nilüfer’in merkezi konumundaki yeni yerine taşındı.Essplus Akademi, yeni adresini düzenlediği görkemli bir törenle hizmete açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veren ve güzellik sektörüne yüzlerce kalifiye personel yetiştiren Essplus Akademi, daha kaliteli eğitim ortamı için Nilüfer’in merkezi konumundaki yeni yerine taşındı.
Essplus Akademi, yeni adresini düzenlediği görkemli bir törenle hizmete açtı. Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, RUMELİSİAD Başkanı Ömer Kumova başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katıldığı törende hep birlikte yeni mekânın kurdelesi kesildi. Bu Akademiye eğitime gelen kursiyerler daha eğitimleri bitmeden iş teklifi alıp iş imkanına kavuşuyor.
Essplus Akademi Kurucu Ortağı Gülin Çifçi, "Akademimizi büyüttüğümüz için çok mutluyuz. Sektörün şu anda nitelikli personele çok fazla ihtiyacı var. Tabii bu ihtiyacı karşılamak için de kaliteli bir eğitim imkanı gerekiyor. Bizler de yeni adresimizde daha konforlu, daha kaliteli ve daha fazla sınıfı olan bir akademi oluşturduk. Yeni yerimizde çok daha iyi bir eğitim ortamı sağlayacağız. Sektörün ihtiyacı olan kalifiye personel eksikliğini gidermek için çalışmaya ve eğitim vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Kurucu Ortak Derya Bulut ise, "2015 yılında kurdukları akademinin yeni adresinde çok daha kaliteli eğitimler vermeyi sürdüreceğinin altını çizdi. Her geçen gün büyüyen güzellik sektörünün içerisinde yer almak ve Bursa’da bu işin önlüğünü yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Derya Bulut; “Kentimizde böyle bir yatırım yaparak büyümek çok güzel. Bursa’nın böyle donanımlı ve kalifiye bir akademiye ihtiyacı vardı. Sektörün kaliteli eğitim almış personele ihtiyacı vardı. Bizlerin de bu konuda öncülük ettiğini düşünüyorum. Sektörümüze, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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