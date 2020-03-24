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Bu akıllı yüzük koronavirüsü erkenden teşhis edebiliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.03.2020 14:16 | Son Güncelleme

Oura Rings koronavirüse yakalanıp yakalanmadığını erkenden teşhis edebilecek bir akıllı yüzük geliştirdi. Bu yüzük sayesinde koronavirüsün belirtileri erkenden fark ediliyor ve kullanıcı uyarılıyor.

Bu akıllı yüzük koronavirüsü erkenden teşhis edebiliyor

Günlük hayatta teknolojinin etkisi oldukça fazla. Özellikle Apple Watch gibi akıllı saatler günlük hayatta sadece bir yardımcı olarak değil bir hayat kurtarıcı olarak da isimlendiriliyor. Bu anlamda akıllı saatler, bu zamana kadar birçok kişinin hayatını kurtararak bu adın hakkını verdiler. Oura Rings firmasının akıllı yüzüğü de diğer birçok akıllı cihaz gibi insanların hayatını kurtarmak için tasarlanmış durumda. Fakat o insanları kalp krizinden veya başka herhangi bir akut veya kronik rahatsızlıktan değil, son zamanların tek gündemi olan bir virüsten kurtarmak için çalışıyor; Yani koronavirüsten.

OURA RİNGS'İN AKILLI YÜZÜĞÜ YÜKSEK ATEŞİ TEŞHİS EDİYOR

Oura Rings, koronavirüsü erkenden teşhis edebilecek bir akıllı yüzük geliştirdi. Bu yüzük normal bir yüzük gibi görünse de aslında bir yüzükten çok daha fazla rolü var. Zira, yüzüğün içinde bulunan sensörler yüzüğü takan kişinin vücut ısısını takip edebiliyor. Böylece koronavirüsün en yaygın belirtilerinden biri olan yüksek ateş erkenden fark edilebiliyor. Tam da şu an ''Ne kadar yararı olabilir ki?'' diyor olabilirsiniz. Fakat Şirketin CEO'su bizzat bu yüzüğün yararını görmüş kişilerden sadece biri.

rings

PETRİ HOLLMEN KORONAVİRÜS İÇİN AKILLI YÜZÜĞÜ DİNLEDİ VE...

Oura Rings şirketinin CEO'su Petri Hollmen, yüzüğü düzenli olarak kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde yüzüğün verdiği uyarıları dikkate alan Hollmen, hastaneye gidiyor ve koronavirüs testi yaptırtıyor. Testin sonucu ise pozitif çıkıyor. Akıllı yüzük, vücut ısısını düzenli olarak ölçtüğü için Hollmen'in vücudundaki anormal ısı artışını fark ediyor ve Hollmen'i uyarıyor. Hollmen yüzüğü takmasaydı belki de ateşlendiğini fark edemeyecek ve testi yaptırmak için geç kalacaktı.

OURA RİNGS'İN AKILLI YÜZÜĞÜNÜN FİYATI

Oura Rings'in akıllı yüzüğü 299 dolardan alıcısını arıyor. Akıllı yüzük her ne kadar koronavirüs erken tanısına imza atmış olsa da direkt koronavirüs için tasarlanmış bir akıllı yüzük değil. Bu yüzden daimi olarak koronavirüs erken tanısında kullanılmayacağını söylemekte fayda var. Ancak yüzüğün vücut ısısı takibi oldukça değerli ve anlatılanlara bakıldığında da gayet işe yarar bir özellik.

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Oura Rings akıllı yüzük koronavirüs Petri Hollmen

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