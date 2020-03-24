Bu akıllı yüzük koronavirüsü erkenden teşhis edebiliyor

Günlük hayatta teknolojinin etkisi oldukça fazla. Özellikle Apple Watch gibi akıllı saatler günlük hayatta sadece bir yardımcı olarak değil bir hayat kurtarıcı olarak da isimlendiriliyor. Bu anlamda akıllı saatler, bu zamana kadar birçok kişinin hayatını kurtararak bu adın hakkını verdiler. Oura Rings firmasının akıllı yüzüğü de diğer birçok akıllı cihaz gibi insanların hayatını kurtarmak için tasarlanmış durumda. Fakat o insanları kalp krizinden veya başka herhangi bir akut veya kronik rahatsızlıktan değil, son zamanların tek gündemi olan bir virüsten kurtarmak için çalışıyor; Yani koronavirüsten.

OURA RİNGS'İN AKILLI YÜZÜĞÜ YÜKSEK ATEŞİ TEŞHİS EDİYOR

Oura Rings, koronavirüsü erkenden teşhis edebilecek bir akıllı yüzük geliştirdi. Bu yüzük normal bir yüzük gibi görünse de aslında bir yüzükten çok daha fazla rolü var. Zira, yüzüğün içinde bulunan sensörler yüzüğü takan kişinin vücut ısısını takip edebiliyor. Böylece koronavirüsün en yaygın belirtilerinden biri olan yüksek ateş erkenden fark edilebiliyor. Tam da şu an ''Ne kadar yararı olabilir ki?'' diyor olabilirsiniz. Fakat Şirketin CEO'su bizzat bu yüzüğün yararını görmüş kişilerden sadece biri.