HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bu akımın etkileri şaşırtıcı: Perine güneşlendirilmesinin faydaları ve zararları

Bu akımın etkileri şaşırtıcı: Perine güneşlendirilmesinin faydaları ve zararları

06.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde her geçen gün şaşırtan trendler ortaya çıkıyor. Bu yıl en popüler olan akım cinsel organ güneşlendirilmesi anlamına gelen Perine güneşlenmesi olarak görülüyor. TikTok'ta hızla yayılan bu akım hakkında uzmanlar ikiye bölünüyor. Bazı uzmanlar perine güneşlenmesinin cilt kanserine neden olduğunu savunurken bazıları bu güneşlenmenin birçok cinsel soruna iyi geldiğini belirtiyor. İşte perine güneşlenmesi faydaları...

Bu akımın etkileri şaşırtıcı: Perine güneşlendirilmesinin faydaları ve zararları

Eski bir Çin felsefesinde kişinin perine güneşlenmesi yaparak cinsel organını güneş ışığına maruz bırakması cinsel dürtüsünü artırmaya, enerji seviyelerini yükseltmeye ve daha iyi uykuya yardımcı olduğu söyleniyor. Perine, anüs ile vajina veya skrotum arasındaki, gooch veya leke olarak da bilinen küçük boşluk anlamına geliyor. Cinsel organlar söz konusu olduğunda, ana cazibe merkezleri kadar dikkat çekmiyor, ancak bazı insanlar 'perine güneşlenmesi' adı verilen bir uygulamayla cinsel organlarını güneşe maruz bırakmayı akım haline getirdiler.

30 SANİYE TÜM GÜN GÜNEŞTE KALMA MİKTARINA EŞİT OLABİLİR

Ekran görüntüsü 2022-10-06 151629

Carolina Goncalves "Perine güneşlenmesi, perineyi 30 saniye ile beş dakika arasında kısa sürelerle güneşe maruz bırakmayı içeren bir sağlıklı yaşam trendidir," diye açıklıyor . "Perine, erkeklerde anüs ile skrotum arasındaki, kadınlarda anüs ile vulva arasındaki alandır." Goncalves, perine güneşlenmesinin olası faydaları hakkında şunları söyledi: "Perine güneşlenmesi uygulayıcıları, sürecin vücudunuza büyük, yoğun bir D vitamini dozu vererek büyük bir enerji artışı sağladığı konusunda kararlılar. 30 saniye perine güneşlenmesinin tam gün güneşe maruz kalma miktarına eşit olabileceği iddia edildi."

UYKU VE KONSANTRASYON SORUNLARINI İYİLEŞTİREBİLİR

Ekran görüntüsü 2022-10-06 151837

Bazıları sağlık yararlarının şaşırtıcı olduğunu iddia ederken, diğerleri bunun zaman kaybı olduğunu iddia ediyor. Bu güneşlenme yöntemi perine çok fazla vurgu yapan eski bir Çin felsefesi olan Taoizm'den kaynaklandı. "Taocu inançla ilgili olarak, uygulayıcılar ayrıca perine güneşlenmesinin yaşam gücü enerjisinin vücuttan ayrılmasını engellediğini ve bunun sonucunda uyku, konsantrasyon ve yaratıcılığın iyileştiğini söylüyorlar." Goncalves, cinsel faydalara gelince, uygulamanın "cinsel organlardaki hormon regülasyonu nedeniyle" daha sağlıklı bir libidoya yol açtığını belirtiyor.

TEMEL KAYNAĞI D VİTAMİNİ ALIMI

Olağandışı bronzlaşma yöntemi, bazılarının gerçek faydaları sorgulamasına neden oldu ve Goncalves şunları söyledi: "Güneşlenmenin temel dayanaklarından biri, vücudunuzun güneş ışığından D vitamini üretmesidir, bu da sağlığınızı çeşitli şekillerde desteklemeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemini, kemikleri ve dişleri güçlendirir.

NORMAL GÜNEŞLENMEDEN FARKINI GÖSTEREN SOMUT KANIT YOK

Ekran görüntüsü 2022-10-06 151726

“Bu, bir dizi çalışma tarafından desteklendi; ancak, tamamen araştırmaya dayalı olarak, özellikle perineyi güneşlenmenin normal güneş ışığına maruz kalmanın ötesinde herhangi bir somut faydası olduğunu söyleyecek önemli bir kanıt yoktur. Artan enerji artışı ve daha iyi uyku, vücudun hangi bölgesinin bronzlaştığına bakılmaksızın kısa süre güneşe maruz kalmaktan gelir.”

CİLT KANSERİNE NEDEN OLABİLİR

Olası tehlikeler sorulduğunda Goncalves şu uyarıda bulundu: “Perine derisi vücudun en ince ve en hassas bölgelerinden biridir. Güneş yanığı bir yana, en büyük endişe cilt kanserinin gelişmesiyle ilgilidir, çünkü cilt UV'ye maruz kalmaya aynı şekilde tepki verir, ister perine ister yüz yoluyla olsun."

Ekran görüntüsü 2022-10-06 151939

KANSER TÜRÜ GELİŞTİRME OLASILIĞINI ARTIRABİLİR

İnsan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu ciltten cilde temas yoluyla geçer ve en yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyondur (CYBE). Goncalves, "Perine bronzlaşması bu CYBE'nin etkilerini artırabilir ve anüs ve genital bölgede skuamöz hücreli karsinom (SCC) olarak bilinen bir kanser türü geliştirme olasılığını artırabilir" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ellerinizle zehir hazırlıyorsunuz! Ölümcül etkileri varEllerinizle zehir hazırlıyorsunuz! Ölümcül etkileri var
9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak yiyor!9 yaşındaki Muhammed leblebi yer gibi sarımsak yiyor!
Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! 'Eğer...'Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! 'Eğer...'
Anahtar Kelimeler:
tiktok cilt kanseri kanser D vitamini güneşlenmek enerji fayda hpv perine perine bölgesi perine nedir zarar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

Tayland'da kreşe saldırı! Onlarca ölü var...

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

Yurdun terasından düşen genç kız, demir korkuluklara saplandı

Yurdun terasından düşen genç kız, demir korkuluklara saplandı

Acun Ilıcalı paylaşarak ateşi yaktı! İşte Hull City'nin yeni hocası...

Acun Ilıcalı paylaşarak ateşi yaktı! İşte Hull City'nin yeni hocası...

Bu teklifi reddetmek gerçekten yürek ister!

Bu teklifi reddetmek gerçekten yürek ister!

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

Oy oranını ikiye katladı, 2018'e göre ibre tersine döndü...

İlginizi Çekebilir

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.