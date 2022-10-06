Bu akımın etkileri şaşırtıcı: Perine güneşlendirilmesinin faydaları ve zararları

Eski bir Çin felsefesinde kişinin perine güneşlenmesi yaparak cinsel organını güneş ışığına maruz bırakması cinsel dürtüsünü artırmaya, enerji seviyelerini yükseltmeye ve daha iyi uykuya yardımcı olduğu söyleniyor. Perine, anüs ile vajina veya skrotum arasındaki, gooch veya leke olarak da bilinen küçük boşluk anlamına geliyor. Cinsel organlar söz konusu olduğunda, ana cazibe merkezleri kadar dikkat çekmiyor, ancak bazı insanlar 'perine güneşlenmesi' adı verilen bir uygulamayla cinsel organlarını güneşe maruz bırakmayı akım haline getirdiler.

30 SANİYE TÜM GÜN GÜNEŞTE KALMA MİKTARINA EŞİT OLABİLİR

Carolina Goncalves "Perine güneşlenmesi, perineyi 30 saniye ile beş dakika arasında kısa sürelerle güneşe maruz bırakmayı içeren bir sağlıklı yaşam trendidir," diye açıklıyor . "Perine, erkeklerde anüs ile skrotum arasındaki, kadınlarda anüs ile vulva arasındaki alandır." Goncalves, perine güneşlenmesinin olası faydaları hakkında şunları söyledi: "Perine güneşlenmesi uygulayıcıları, sürecin vücudunuza büyük, yoğun bir D vitamini dozu vererek büyük bir enerji artışı sağladığı konusunda kararlılar. 30 saniye perine güneşlenmesinin tam gün güneşe maruz kalma miktarına eşit olabileceği iddia edildi."

UYKU VE KONSANTRASYON SORUNLARINI İYİLEŞTİREBİLİR

Bazıları sağlık yararlarının şaşırtıcı olduğunu iddia ederken, diğerleri bunun zaman kaybı olduğunu iddia ediyor. Bu güneşlenme yöntemi perine çok fazla vurgu yapan eski bir Çin felsefesi olan Taoizm'den kaynaklandı. "Taocu inançla ilgili olarak, uygulayıcılar ayrıca perine güneşlenmesinin yaşam gücü enerjisinin vücuttan ayrılmasını engellediğini ve bunun sonucunda uyku, konsantrasyon ve yaratıcılığın iyileştiğini söylüyorlar." Goncalves, cinsel faydalara gelince, uygulamanın "cinsel organlardaki hormon regülasyonu nedeniyle" daha sağlıklı bir libidoya yol açtığını belirtiyor.

TEMEL KAYNAĞI D VİTAMİNİ ALIMI

Olağandışı bronzlaşma yöntemi, bazılarının gerçek faydaları sorgulamasına neden oldu ve Goncalves şunları söyledi: "Güneşlenmenin temel dayanaklarından biri, vücudunuzun güneş ışığından D vitamini üretmesidir, bu da sağlığınızı çeşitli şekillerde desteklemeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemini, kemikleri ve dişleri güçlendirir.

NORMAL GÜNEŞLENMEDEN FARKINI GÖSTEREN SOMUT KANIT YOK

“Bu, bir dizi çalışma tarafından desteklendi; ancak, tamamen araştırmaya dayalı olarak, özellikle perineyi güneşlenmenin normal güneş ışığına maruz kalmanın ötesinde herhangi bir somut faydası olduğunu söyleyecek önemli bir kanıt yoktur. Artan enerji artışı ve daha iyi uyku, vücudun hangi bölgesinin bronzlaştığına bakılmaksızın kısa süre güneşe maruz kalmaktan gelir.”

CİLT KANSERİNE NEDEN OLABİLİR

Olası tehlikeler sorulduğunda Goncalves şu uyarıda bulundu: “Perine derisi vücudun en ince ve en hassas bölgelerinden biridir. Güneş yanığı bir yana, en büyük endişe cilt kanserinin gelişmesiyle ilgilidir, çünkü cilt UV'ye maruz kalmaya aynı şekilde tepki verir, ister perine ister yüz yoluyla olsun."

KANSER TÜRÜ GELİŞTİRME OLASILIĞINI ARTIRABİLİR

İnsan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu ciltten cilde temas yoluyla geçer ve en yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyondur (CYBE). Goncalves, "Perine bronzlaşması bu CYBE'nin etkilerini artırabilir ve anüs ve genital bölgede skuamöz hücreli karsinom (SCC) olarak bilinen bir kanser türü geliştirme olasılığını artırabilir" dedi.



