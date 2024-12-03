Bu akşam hangi diziler var? Bahar, Bir Gece Masalı, Aşk Evlilik, Boşanma yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV 3 Aralık Salı GÜNCEL yayın akışı

Salı akşamları hangi diziler var, bugün hangi yapımlar ekranda olacak gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekrandaki yerini alacak. Peki, Bir Gece Masalı, Aşk Evlilik, Boşanma yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? 3 Aralık Salı güncel TV yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? (3 ARALIK SALI 2024)

Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.

NOW Tv'de de saat 20:00'da Aşk Evlilik Boşanma dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI



06:30 Annem Ankara

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hep Yek 5 : Sil Baştan

22:00 Hep Yek 5 : Sil Baştan

23:45 Uzak Şehir

SHOW TV YAYIN AKIŞI



08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

ATV YAYIN AKIŞI



08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13: 00 ATV Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Bir Gece Masalı

TRT 1 YAYIN AKIŞI



05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.0 Hayallerinin Peşinde

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

NOW TV YAYIN AKIŞI



07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Aşk Evlilik Boşanma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Aşk Evlilik Boşanma