Bu akşam hangi diziler var? Bahar, Bir Gece Masalı, Aşk Evlilik, Boşanma yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV 3 Aralık Salı GÜNCEL yayın akışı

Salı akşamları hangi diziler var, bugün hangi yapımlar ekranda olacak gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine ekrandaki yerini alacak. Peki, Bir Gece Masalı, Aşk Evlilik, Boşanma yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? 3 Aralık Salı güncel TV yayın akışı bilgisi...
Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv'de Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.
NOW Tv'de de saat 20:00'da Aşk Evlilik Boşanma dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Annem Ankara
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hep Yek 5 : Sil Baştan
22:00 Hep Yek 5 : Sil Baştan
23:45 Uzak Şehir
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Bir Gece Masalı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.0 Hayallerinin Peşinde
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Aşk Evlilik Boşanma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Aşk Evlilik Boşanma
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