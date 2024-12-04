Bu akşam hangi diziler var? Sahipsizler, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? 4 Aralık 2024 GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI

Çarşamba akşamları hangi diziler var, bugün hangi yapımlar ekranda olacak gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine izleyicisin karşısına çıkacak. İşte güncel TV yayın akışı bilgisi...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisi ekranda olacak.
Star Tv'de ise saat 20:00'da RTÜK tarafından durdurma cezası alan Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv'de ise 20:00'da Sandık Kokusu dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
NOW Tv ekranlarında ise saat 20:00'da Leyla: Hayat…Aşk…Adalet... dizisi yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI BİLGİSİ:
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
NOW TV YAYIN AKIŞI BİLGİSİ:
02:15 Aşk Evlilik Boşanma
04:45 Kefaret
05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
23:30 Hudutsuz Sevda
SHOW TV YAYIN AKIŞI BİLGİSİ:
02:15 Kızılcık Şerbeti
04:15 Siyah Kalp
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI BİLGİSİ:
00:30 Erkenci Kuş
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
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