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  4. Bu akşam hangi diziler var? Sahipsizler, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? 4 Aralık 2024 GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam hangi diziler var? Sahipsizler, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? 4 Aralık 2024 GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.12.2024 09:25
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Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı tüm tv/dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Özellikle çarşamba akşamlarına damga vuran dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Reyting rekorları kıran diziler ve merakla beklenen filmler bu akşam yine izleyicisiyle buluşacak. İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT1 ve Now TV 4 Aralık 2024 GÜNCEL yayın akışı bilgisi....

Bu akşam hangi diziler var? Sahipsizler, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? 4 Aralık 2024 GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI

Çarşamba akşamları hangi diziler var, bugün hangi yapımlar ekranda olacak gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine izleyicisin karşısına çıkacak. İşte güncel TV yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Atv'de saat 20:00'da Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisi ekranda olacak.

kuruluş osman

Star Tv'de ise saat 20:00'da RTÜK tarafından durdurma cezası alan Sahipsizler dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

sahipsizler

Show Tv'de ise 20:00'da Sandık Kokusu dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

sandık kokusu

NOW Tv ekranlarında ise saat 20:00'da Leyla: Hayat…Aşk…Adalet... dizisi yayınlanacak.

leyla

ATV YAYIN AKIŞI BİLGİSİ:

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

NOW TV YAYIN AKIŞI BİLGİSİ:

02:15 Aşk Evlilik Boşanma

04:45 Kefaret

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:30 Hudutsuz Sevda

SHOW TV YAYIN AKIŞI BİLGİSİ:

02:15 Kızılcık Şerbeti

04:15 Siyah Kalp

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI BİLGİSİ:

00:30 Erkenci Kuş

03:00 Baba Ocağı

05:00 Söz

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

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