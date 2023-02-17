Bu akşam hangi kanalda Miraç Kandili özel programları var? Miraç Kandili TV programları listesi! 17 Şubat 2023 Atv, Kanal D, Kanal 7, Diyanet Tv yayın akışı

Miraç Kandili Tv programları hakkında araştırmalar hız kazandı. Çeşitli ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar kandil özel programlarını merak ediyorlar. Bu kapsamda hangi kanalda Miraç Kandili özel programları olacak? Miraç Kandili TV programları hangileri? gibi soruları sizler için yanıtlandırdık. İşte kanalların kandil özel programları...

HANGİ KANALDA MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL PROGRAMLARI VAR?

Atv'de saat 21:00'de Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel programı var.

Kanal D'de saat 20:30'da Miraç Gecesi Özel programı yer alıyor.

Diyanet Tv'de saat 20:30'da Miraç Gecesi Özel programı var.

Kanal 7'de saat 19:15'te Miraç Kandili Özel programı yer alıyor.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi deniyor. Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hâdisesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hicretinden 18 ay evvel vukû bulmuştur.

Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Peygamber Efendimiz bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir.

