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Bu alem başka alem

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 16:13 | Son Güncelleme

75 yıldır kubbelerin ’alem’lerini yapan Mehmet Yaşar Kervancıoğlu, yıllara meydan okuyor.Gaziantep’ten Türkiye’nin birçok noktasına ulaştırılan alemler şehrin tek alem ustası olan Yaşar Kervancıoğlu’nun ellerinden çıkıyor.

Bu alem başka alem

75 yıldır kubbelerin ’alem’lerini yapan Mehmet Yaşar Kervancıoğlu, yıllara meydan okuyor.
Gaziantep’ten Türkiye’nin birçok noktasına ulaştırılan alemler şehrin tek alem ustası olan Yaşar Kervancıoğlu’nun ellerinden çıkıyor. Boyları 4,5 metreye kadar uzanan bakır alemlere ülkenin dört bir yanından talep geliyor. Estetik açıdan da kubbe veya minarelerde adeta semaya yükseliyormuş gibi bir his uyandıran, Türk ve İslam sanatında cami, türbe ve medrese tipi kubbeli inşa edilen mekanların minare bölümlerinin üst kısımlarına yerleştirilen alemler ise 75 yıldır 83 yaşındaki Yaşar Kervancıoğlu’nun ellerinde hayat buluyor.
Gaziantep’in ve bölgenin tek alem ustası Yaşar Kervancıoğlu, hazırladığı kubbe alemlerini Türkiye’nin birçok yerine gönderdiğini söyledi. Kervancıoğlu, “Bu meslek bizde dede ve baba mesleği olduğu için küçüklüğümden beri bu işin içindeyim. Mesleğimiz esasen bakırcılık. Bakırdan aklına ne gelirse o yapılırdı bizim çocukluğumuzda. Bu iş el emeğiydi ama zamanla bu biraz değişti. Makinalaştı demek istiyorum” dedi.

“Mesleğin çırağı kalmadı”
Meslekte çırak yetişmediğini belirten 75 yıllık alem ustası Yaşar Kervancıoğlu, “Bu işin çırağı kalmadı. Önceden herkes çocuğunu belli bir ustanın yanına bırakırdı. Ücret de talep etmezdi. Önemli olan orada çocuğun bir meslek öğrenmesiydi. Artık kimse çocuğunu yetiştirmiyor. Devir değişti. Makinalaşma arttı ancak sanat biraz geriledi” şeklinde konuştu.

“Bölgede bir ben kaldım”
Bölgenin tek alemcisi olduğunu belirten Kervancıoğlu, “Bölgede hemen hemen sadece ben yapıyorum. Çünkü bu iş sabır ister. Geriden yetişen yok. Türkiye’nin her yerine alem gönderiyorum” diye konuştu.

Bu alem başka alem

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