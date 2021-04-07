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Bu ameliyatla idrar torbasından kurtulmak mümkün!

07.04.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesane tümörü sebebiyle mesanesi alınan ve idrar torbasıyla gezmek zorunda kalan 2 hasta, ameliyatla idrar torbasıyla gezmekten kurtuldu. Sivas'taki bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatta hastalara bağırsaktan mesane yapıldı. Hastalar artık daha konforlu bir hayat yaşıyor.

Bu ameliyatla idrar torbasından kurtulmak mümkün!

Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esat Korğalı tarafından 2 hastaya bağırsaktan yeni mesane yapıldı. Prof. Dr. Korğalı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Korğalı, mesane tümörlerinin ikiye ayrıldığını belirterek, “Buradaki mihenk noktası kasa invaziv olup olmama durumu. Kasa invaziv olan hastalarda artık yaşamı tehdit eden bir hastalık hâline geldiği için mesanenin çıkartılması gerekiyor. Mesane çıkartıldığında da idrar kesesi ortadan kalktığı için idrarın bir şekilde dışarı alınması gerekiyor. Genellikle bunun için en çok kullanılan yöntem hastanın karnına torba takılarak idrarın dışarı atıldığı yöntemdir” dedi.

2 AMELİYAT DA BAŞARILI OLDU

Prof. Dr. Korğalı, hastaların bu tarz tedavilere ulaşmasının zor olduğunu Sivas’ta üst üste 2 ameliyatın yapıldığını ve başarılı sonuçlar alındığını ifade ederek, “Sınırlı vakalarda mesaneyi çıkardıktan sonra bağırsaktan belli bir parça çıkararak onu mesane şekline getirip tekrar idrar yoluna ağızlaştırılan ameliyat var. Burada da iki hastamıza o ameliyatı uyguladık. Hastaların mesanesi kasa invaziv ama çok metastazı yoktu. Hastaların yaşam beklentisi uzun, genel durumları iyi olan genç hastalar. O yüzden biz hastalara torbadan ziyade konfor olarak daha konforlu olan bu ameliyatı seçtik. Bakım açısından da vücut imajı açısından da daha iyi. Bu tür ameliyatlar daha çok büyük şehirlerde deneyimli cerrahlar tarafından yapılıyor. Ve hastaların bu tarz tedaviye ulaşmaları daha zor. Sivas’ta da uyguladık daha önce ama son dönemde iki tane üst üst olunca Sivas’ta da yapılabildiğinin farkına varılması için böyle bir şey yaptık, gayet başarılı olduk. İnşallah bundan sonrada bu tarz hastalarda uygun tedavileri uygulamayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

'AMELİYATTAN SAĞ ÇIKACAĞIMI HİÇ SANMIYORDUM'

Hastalardan Hacı Ahmet Aksüt, “Hocalarımız işi gücü rast gitsin. Yapay mesane yaptılar. Birkaç kişiye de yapmışlar. Benden önce yaptıkları arkadaşlarda iyi sonuç almışlar. Bu ameliyattan sağ çıkacağımı hiç sanmıyordum. Hocalarımızın büyük başarısı sayesinde kurtulduk. Hocalarımızdan, çalışanlarımızdan, üroloji personelinden Allah razı olsun” diye konuştu.

Murat Şeker ise, “Esat Bey’le görüştükten sonra ameliyat kafama yattı. 8 saatlik ameliyattan sonra mesaneyi tamamen aldılar. İnce bağırsaktan bana mesane yapıyorlar. Şu anda az ağrım var başka bir şeyim yok” dedi.

İHA

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