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Bu anket çok konuşulur! 2018 genel seçimleri ile kıyas yaparak duyurdular! AK Parti ve İYİ Parti detayı dikkat çekti…

12.01.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için artık son viraja girerken ORC Araştırma yaptıkları son anketlere ilişkin çok çarpıcı bir veri paylaştı. 2018 yılındaki genel seçimlerle son yapılan anketlerin kıyaslandığı o açıklama bir hayli dikkat çekti. ORC’nin anketlerine göre en büyük kayıp AK Parti’de oylarını en çok arttıransa İYİ Parti oldu. İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP’nin oy oranlarındaki değişim oranları…

Bu anket çok konuşulur! 2018 genel seçimleri ile kıyas yaparak duyurdular! AK Parti ve İYİ Parti detayı dikkat çekti…

Türkiye’de seçimlere 5 ay gibi kısa bir süre kala seçim anketleri peş peşe gelmeye devam ediyor. ORC Araştırma’nın yayınladığı son anket verileri ise siyasi partileri Haziran 2018 ile Ocak 2018 arasındaki performansını gözler önüne serdi. 2018 yılında yapılan genel seçim sonuçları ile bugünkü yapılan anketler karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo bir hayli dikkat çekti. AK Parti 2018 seçimlerinde yüzde 42.6 oranında oy almıştı bugün yapılan Ocak ayında yapılan son anketlere göre ise şu anda oy oranı yüzden 32 seviyelerinde yaklaşık 10 puanlık bir gerileme görülüyor.

CHP’DE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK!

CHP’de ise 2018 genel seçimlerine göre bugünkü anketler kıyaslandığında değişen pek de bir şey görünmüyor. 2018 genel seçimlerinde yüzde 22.6 oy alan CHP, Ocak ayında yapılan ankete göre oy oranını sadece korumayı başardı. CHP’nin oy oranı son yapılan ankete göre yüzde 23.5’te kaldı.

İYİ PARTİ OYLARINI YÜZDE 10 ARTTIRDI

İYİ Parti’de ise durum çok farklı. Meral Akşener’in liderliğinde 2018 seçimlerinin ardından çıkışını sürdüren İYİ Parti genel seçimlerde aldığı yüzde 10’luk oyunu Ocak ayında yapılan son ankete göre yüzde 19.1’e çıkarmayı başardı.

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MHP VE HDP’DE GERİLEME VAR

HDP ve MHP’de ise ORC’nin son yaptığı ankete göre 2018 seçimlerinde aldığı oy oranı ile kıyaslandığında yaklaşık 5’lik bir gerileme görülüyor.

AK Parti, CHP ve İYİ Parti’nin Ocak 2022 ile Ocak 2023 arasındaki anketlere göre oy kıyaslamasını da paylaşan ORC Araştırma partilerin son durumunu ve bir yılda yaşadıkları değişimi de ortaya çıkardı.

AK Parti’nin Ocak 2022 - 2023 oy kıyaslaması şu şekilde:

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CHP’nin Ocak 2022 - 2023 oy kıyaslaması şu şekilde:

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İYİ Parti’nin Ocak 2022 - 2023 oy kıyaslaması ise şu şekilde:

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