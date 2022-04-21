Bu anket çok konuşulur! 6’lı masa ile ilgili çıkan sonuç dikkat çekti: Yüzde 50,3…

CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi tarafından kurulan 6'lı masa siyaset gündeminin en önemli konularından biri olmaya devam ediyor.

ASAL Araştırma tarafından 6 muhalefet partisinin oluşturduğu masayla ilgili çarpıcı bir anket geldi. "Sizce bir araya gelen 6 muhalefet partisi ülkeyi yönetmeye hazır mı?" sorusunu cevaplayan katılımcıların yüzde 50.3'ü 'hayır' yanıtını verirken yüzde 36.8'i 'evet' dedi. Katılımcıların yüzde 12.9'u ise ‘fikrim yok’ dedi.

8-10 Nisan tarihleri arasında 26 ilde yürütülen ankete 2100 kişi katıldı. Yapılan araştırmada vatandaşlara "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrasi ve AtılımPartisi (DEVA), Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partiden oluşan 6'lı muhalefetin ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

‘HAYIR’ DİYENLERİN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Anketten oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Vatandaşların yüzde 50.3'ü bu soruya 'hayır' cevabını verirken yüzde 36.8'i 'evet' dedi. Katılımcıların yüzde 12.9'u ise fikir beyan etmedi.

EN ÇOK SAADET PARTİSİ SEÇMENİ 'HAZIR DEĞİLLER' DEDİ

Ankette CHP seçmeninin yüzde 15.2'si, İYİ Parti seçmeninin yüzde 16.6'sı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) seçmeninin yüzde 68.5'i, DEVA Partisi seçmeninin yüzde 35.6'sı, Gelecek Partisi seçmeninin yüzde 43'ü, Saadet Partisi seçmeninin yüzde 45'i, Demokrat Parti seçmeninin yüzde 43.1'i ve 'kararsız/hiçbiri/cevap yok' yanıtı veren seçmenin 66.2'si 6'lı muhalefetin ülkeyi yönetmeye hazır olmadığı görüşünde.

İŞTE ÇOK KONUŞULACAK O ANKET:





