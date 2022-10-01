HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ‘Bu anket henüz yayınlanmadı’ diyerek açıkladı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu…

‘Bu anket henüz yayınlanmadı’ diyerek açıkladı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu…

01.10.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 2023 seçimleri ile ilgili çıkacak sonucu merak etmeye devam ederken ORC Araştırma Müdürü Mehmet Pösteki henüz yayınlanmadıkları bir anketi açıkladı. Pösteki’nin açıklamasına göre Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasındaki yarışta durum kafa kafaya devam ediyor. İki liderin de aldıkları oy oranının aynı olduğunu belirten Pösteki, çok çarpıcı bir Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yorumunda da bulundu. İşte son gelen seçim anketleri ile ilgili çok konuşulacak o açıklamalar...

‘Bu anket henüz yayınlanmadı’ diyerek açıkladı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu…

Seçim anketleri ile ilgili veriler gelmeye devam ederken ORC Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mehmet Pösteki, henüz yayınlanmamış bir araştırmanın verisini paylaştı. Pösteki yaptıkları son araştırmada “’Kılıçdaroğlu-Erdoğan yarışında tercihiniz ne olur' sorusuna yaklaşık yüzde 38-38 gibi kafa kafaya bir durum çıktı” dedi. Pösteki, “Geri kalan seçmen bu iki adayın yarışında kararsız olduğunu ifade ediyor. Oldu ki Kemal Kılıçdaroğlu masadan kalktı ve aday oldu, ben söz konusu belediye başkanlarının onun karşısına geçip aday olabileceğini düşünmüyorum, vatandaşın da buna tepki göstereceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi’ye konuşan Pösteki, “Seçmenin istediği tek şey, güven oluşmuşken 6'lı masanın tamamının ‘kazanacak' isim konusunda anlaşması, risk alınmaması” dedi.

3

Pösteki, “Seçmenin Kılıçdaroğlu'yla ilgili ya da çıkabilecek herhangi bir isimle alakalı bir sorunu yok, seçmenin tek istediği şey; bu kadar güven ortamı oluşmuşken masanın tamamının hem ‘kazanacak isim’ konusunda, hem de kazandıktan sonraki süreçte gerek ekonomi, gerek parlamenter sistem, gerekse sığınmacılar gibi, hukuk gibi birçok konuda anlaşması ve ‘diğer liderle de uyum içinde çalışacak bir isim’ çıkması, herhangi bir riskin alınmaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamayı tamamen kendi partisini, kendi seçmenini konsolide etmek açısından yapmış olduğu bir girişim olarak görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

2

‘İKTİDAR YENİDEN ‘GÜNDEM BELİRLEYEN’ OLMAYA BAŞLADI!’

“İktidarın bu konulardaki yıpratıcı açıklamalarını –tabii ki bir kampanya sürecine başladı- yapacaktır, yapmaya da devam edecektir, çünkü son zamanlarda bu adaylık tartışmaları üzerinden gündem belirleyen taraf olmaya başladı yeniden” diyen Pösteki, gözlemlerini şöyle aktardı:

Son ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti kritik sınırda: CHP ve İYİ Parti ise....Son ankette çarpıcı sonuçlar! AK Parti kritik sınırda: CHP ve İYİ Parti ise....

“Şunu söyleyebiliriz; İyi Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve masadaki diğer partilerin hiçbir şekilde bir kavga durumu söz konusu değil. Bakın ben araştırmacıyım ve bu liderlerin hepsine, hatta 6'lı masada olmayan liderlerin de birçoğuna zaman zaman sunumlar da yapıyoruz, görüşmeler de yapıyoruz, öyle bir uyum sorunu yok. Elbette ki tartışmalar olabilir, Meral Akşener'in de söylemi ‘Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz’ şeklinde değil, şu anda daha ‘net bir durum olmadığını’ ifade ediyor. Yani kamuoyu araştırmalarında vatandaşın ‘Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz, şunu istiyoruz, bunu istiyoruz’ gibi bir durumu söz konusu değil.”

‘KILIÇDAROĞLU'NUN POPÜLARİTESİ ARTIYOR’

Pösteki, “masada şu da var” diyerek şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu ‘Ben adayım’ diyor ve ortada başka da aday yok ve son dönemde ben şunu da görüyorum; Kılıçdaroğlu'nun popülaritesi, halktaki karşılığı her geçen gün artmaya başladı, insanlar ısınmaya da başladılar bu duruma. Sadece insanların duymak istediği şey; masanın tamamının ‘Biz bu adayın arkasındayız, politikalarımız konusunda, onun kazanacağı konusunda hiçbir tereddütümüz yoktur, biz bu adayın arkasındayız’ cümlesini söyleyebilecekleri bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Ak Parti'den sonra en fazla kamuoyu araştırması yaptıran parti, Kılıçdaroğlu mutlaka kendi ismini Erdoğan'la kıyaslattırıyordur, soruyordur, bizler de soruyoruz, örneğin benim daha henüz yayınlanmamış bir verimle ‘Kılıçdaroğlu-Erdoğan yarışında tercihiniz ne olur’ sorusuna yaklaşık yüzde 38-38 gibi kafa kafaya bir durum çıktı, geri kalan seçmen grubu bu iki adayın yarışında kararsız olduğunu ifade ediyor. Bu da önümüzdeki süreçteki kampanyaya göre belirlenebilecek bir şey.”

İttifaklar arasındaki fark dikkat çekti! Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar: AK Parti ilk sırada ama...İttifaklar arasındaki fark dikkat çekti! Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar: AK Parti ilk sırada ama...

‘TERCİH DEĞİŞTİREBİLECEK BİR KARARSIZ YIĞINI VAR ŞU ANDA!’

“Henüz kampanya süreci başlamamış, iki taraf için de söylüyorum bunu, durum bu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu algısı çok fazla yapıldığı için onlar bir iki puan daha fazla çıkabiliyorlar fakat şunu da izah edeyim; kararsızları nasıl dağıtacağınızla ilgili bir durum bu” diyen Pösteki, “Diyelim ki bir kamuoyu araştırmasında 44 puan Mansur Yavaş, 40 puan Erdoğan çıktı, geriye kalıyor yüzde 16'lık bir kararsız seçmen, bu kararsız seçmeni oransal olarak dağıttığımızda Mansur Yavaş kazanıyor gibi görünüyor ama bu kararsız seçmen; son dakikaya kadar o politikalara bakan, ekonomi açıklamalarına göre tercihini değiştirebilecek bir yığın var şu anda Türkiye'de” diyerek uyardı.

SON DAKİKA | 14 seçim anketinin ortalaması! 6'lı masayla Cumhur İttifakı arasındaki fark dikkat çekti! Kılıçdaroğlu'nun oy oranı...SON DAKİKA | 14 seçim anketinin ortalaması! 6'lı masayla Cumhur İttifakı arasındaki fark dikkat çekti! Kılıçdaroğlu'nun oy oranı...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Detaylar ortaya çıktı! 9 bin saat boyunca takip edildilerDetaylar ortaya çıktı! 9 bin saat boyunca takip edildiler
Kızıl Meydan'daki kutlamaya Putin sözleri damga vurdu: "1, 2, 3 uraa.."Kızıl Meydan'daki kutlamaya Putin sözleri damga vurdu: "1, 2, 3 uraa.."
Çipras'tan Türkiye ile ilgili flaş sözler! '2021 yılında fırsatı kaçırdık...'Çipras'tan Türkiye ile ilgili flaş sözler! '2021 yılında fırsatı kaçırdık...'
Anahtar Kelimeler:
ORC Araştırma Mehmet Pösteki anket orc son seçim anketi

En Çok Okunan Haberler

Kızıl Meydan'daki kutlamaya Putin sözleri damga vurdu: "1, 2, 3 uraa.."

Kızıl Meydan'daki kutlamaya Putin sözleri damga vurdu: "1, 2, 3 uraa.."

İstanbul'un ardından Ankara'da da açıklandı! Ödenecek promosyon belli oldu... İşte merak edilen rakam

İstanbul'un ardından Ankara'da da açıklandı! Ödenecek promosyon belli oldu... İşte merak edilen rakam

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Son haline bakın

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Son haline bakın

Türkiye'den Rusya'nın ilhak kararına tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den Rusya'nın ilhak kararına tepki: Reddediyoruz

Yürekleri dağlayan görüntü! Kardeşinin cesedinin başında uzun süre gözyaşı döktü

Yürekleri dağlayan görüntü! Kardeşinin cesedinin başında uzun süre gözyaşı döktü

CHP ve İYİ Parti'den Putin için sert ifadeler! "Toprak bütünlüğü için bir tehdit"

CHP ve İYİ Parti'den Putin için sert ifadeler! "Toprak bütünlüğü için bir tehdit"

İlginizi Çekebilir

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.