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Bu anket Trump'ı çıldırtacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2018 09:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’a halk desteğinde, eski avukatı Michael Cohen’in savcılıkla işbirliğine gitmesi ve eski seçim kampanyası sorumlusu Paul Manafort’un suçlu bulunması sonrasında düşüş gözlendi.

Bu anket Trump'ı çıldırtacak!

Washington Post gazetesi ve ABC Televizyonu’nun yaptırdığı ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 60’ı Trump’ın icraatlarına onay vermiyor, yüzde 36’sı ise destek veriyor.

Amerikanın Sesi Radyosu'nun (VOA) haberine göre, son anket, Cohen ve Manafort davalarının ardından yapılan ilk anket olma özelliğini taşıyor. ABD genelinde, 26 Ağustos-29 Ağustos tarihleri arasında, Trump’ı zorda bırakan iki hukuksal gelişmeden 1 hafta sonra 1,300 kişiyle yapılan ankette katılımcıların yanıtları siyasi eğilimlerine göre farklılık gösteriyor.

Ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 78’i Trump’ın performansına onay veriyor, Demokrat seçmenlerin ise yüzde 93’ü onay vermiyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Trump anket Michael Cohen Paul Manafort

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
amerika dediğin yer 300milyon 1.300 kişilik anket tırı vırı. trump seçimi cayır cayır alır. adam Putin ,Erdoğan, Kim Yong karması. işin diğer tarafı ülkesi güçlü. Bir gün Allahtan belasını bulacak ama o zamana daha çok var.
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