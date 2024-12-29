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Bu anketin sonuçları çok konuşulur! AK Parti birinci sırada ama muhalefetin 2 adayı da seçimi kazanıyor…

29.12.2024 11:40
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Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından açıklanan ilk anket sonuçlarında gündem yaratacak detaylar yer aldı. Bugün seçim olsa en yüksek oyu AK Parti alırken olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde ise muhalefetin ortak aday olarak göstermesi muhtemel iki adayı da seçimi kazanıyor. İşte Erdoğan, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında geçecek bir yarışın seçim anketlerine yansımasının detayları…

Bu anketin sonuçları çok konuşulur! AK Parti birinci sırada ama muhalefetin 2 adayı da seçimi kazanıyor…

Yılın son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Area Araştırma, 26 ilde 2024 kişi ile yaptığı Aralık ayı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nı kamuoyu ile paylaştı. 25-27 Aralık 2024 tarihleri arasında 26 ilde 2024 kişi ile yapılan ankette dikkat çekici sonuçlar yer aldı.

Area Araştırmanın anket çalışmasında, geçerli oylar dikkate alındığında AK Parti'nin yüzde 30 ile ilk sırada yer aldığı, CHP’nin yüzde 27,1 ile ikinci parti konumunda olduğu ve MHP’nin de yüzde 10,1 ile üçüncü parti olduğu görüldü. DEM Parti'nin yüzde 8,6 ve İYİ Parti yüzde 7,1 ile seçim barajını geçtiği görüldü.

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SİYASETÇİLERLE İLGİLİ KANAATLER

Siyasetçilerle ilgili genel kanaatlerde 7 isim için yüzde 25'in üzerinde olumlu kanaat bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 60 olumlu kanaatle ilk sırada yer alırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 46,7 ile ikinci sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 41,8 ile 3. sırada yer aldı.

MUHALEFETİN ADAYI

Yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde, muhalefetin adayının sorulduğu açık uçlu soruda, Mansur Yavaş'ın 35,2 puan ile ilk sırada olduğu Ekrem İmamoğlu'nun 17,8 puanla ikinci sırada yer aldığı CHP lideri Özgür Özel'in ise 4,2 puan ile 3. sırada yer aldığı görüldü.

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ORTAK ADAY KONUSUNDA ANLAŞILAMAZSA

Yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde, muhalefetin ortak aday üzerinde anlaşamaması durumunda Mansur Yavaş'ın yüzde 35,9 ile ilk sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 31,5 ile ikinci sırada, İmamoğlu'nun ise yüzde 21,7 ile 3. sırada yer aldığı görüldü.

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MUHALEFETİN 2 ADAYI KAZANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e karşı yarıştığı bir senaryoda İmamoğlu ve Yavaş'ın önde tamamlayacağı görüldü.

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İşte olası 3 senaryo:

Erdoğan yüzde 32,4 - Yavaş yüzde 52,9 - Kararsız/ Hiçbiri yüzde 14,7

Erdoğan yüzde 38,2 - İmamoğlu yüzde 46,1 - Kararsız/ Hiçbiri yüzde 15,7

Erdoğan yüzde 39,3 - Özel yüzde 35,5 - Kararsız/ Hiçbiri %25,1Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan CHP parti anket
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