Bu anne ve oğlu gözleriyle büyüledi!

Elizabeth ve oğlu Liam Mexus, sahip oldukları genetik durum nedeniyle göz rengi hem kahve rengi hem de mavi.

İş kadını olan Elizabeth’in göz rengi hem kahve rengi hem de maviyken, oğlu Liam Mexus’un bir gözü mavi, diğer gözü kahve rengi.

Elizabeth’in babası ve kardeşleri de bu nadir duruma sahip. Ancak Elizabeth’in beş çocuğundan yalnıca Liam bu mirası devralmış.

Gözlerinin rengini eşsiz ve güzel buluyor ve farklı olmanın sorun olmadığını söylüyor.

Amerika’da Ohio’da yaşayan Elizabeth, Instagram sayfasında kendisinin ve çocuklarının fotoğraflarını paylaşırken, sık sık meraklı takipçileri tarafından soru yağmurunu tutuluyor.

Elizabeth, artık insanların göz rengini güzel bulduğunu; ancak çocukken kendisiyle çok dalga geçildiğini anlatarak “Büyürken sık sık zorbalığa uğradım, artık hayatımın normal bir parçasıydı. Ancak insanların verdiği tepki gözlerime daha çok dikkat çekti. Gözlerimin rengi, alışık olmayanlar için ortak bir ilgi konusuydu. Ama şimdi benimle aynı duruma sahip ve kendini rahatsız hisseden insanlara ilham verdiğim için mutluyum” dedi.

