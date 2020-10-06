HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bu anne ve oğlu gözleriyle büyüledi!

Bu anne ve oğlu gözleriyle büyüledi!

İLGİNÇ HABERLER  | 06.10.2020 15:15 | Son Güncelleme

35 yaşındaki Elizabeth Tyler ve bir yaşındaki oğlu Liam Mexus’ta heterokromi denen durum sonucu, tek bir iris içinde iki farklı göz rengi taşıyor.

Bu anne ve oğlu gözleriyle büyüledi!

Elizabeth ve oğlu Liam Mexus, sahip oldukları genetik durum nedeniyle göz rengi hem kahve rengi hem de mavi.

İş kadını olan Elizabeth’in göz rengi hem kahve rengi hem de maviyken, oğlu Liam Mexus’un bir gözü mavi, diğer gözü kahve rengi.

Elizabeth’in babası ve kardeşleri de bu nadir duruma sahip. Ancak Elizabeth’in beş çocuğundan yalnıca Liam bu mirası devralmış.

Gözlerinin rengini eşsiz ve güzel buluyor ve farklı olmanın sorun olmadığını söylüyor.

Amerika’da Ohio’da yaşayan Elizabeth, Instagram sayfasında kendisinin ve çocuklarının fotoğraflarını paylaşırken, sık sık meraklı takipçileri tarafından soru yağmurunu tutuluyor.

1

Elizabeth, artık insanların göz rengini güzel bulduğunu; ancak çocukken kendisiyle çok dalga geçildiğini anlatarak “Büyürken sık sık zorbalığa uğradım, artık hayatımın normal bir parçasıydı. Ancak insanların verdiği tepki gözlerime daha çok dikkat çekti. Gözlerimin rengi, alışık olmayanlar için ortak bir ilgi konusuydu. Ama şimdi benimle aynı duruma sahip ve kendini rahatsız hisseden insanlara ilham verdiğim için mutluyum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü! 3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü!
İskoçya’daki Eminem hayranı kadın dövmeleriyle rekor kırdıİskoçya’daki Eminem hayranı kadın dövmeleriyle rekor kırdı
Televizyona dalan babaannenin küvette unuttuğu torunu boğuldu Televizyona dalan babaannenin küvette unuttuğu torunu boğuldu
En Çok Okunan Haberler
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Çıtçıtlı body giydi inanmazlar diye...
Çıtçıtlı body giydi inanmazlar diye...
Yüz yüze eğitim genişliyor! Bakan Selçuk detayları açıkladı
Yüz yüze eğitim genişliyor! Bakan Selçuk detayları açıkladı
Sıfır otomobilinin koltuğunu silerken bir anda acı içinde kaldı! Gördüğü şey karşısında şoke oldu
Sıfır otomobilinin koltuğunu silerken bir anda acı içinde kaldı! Gördüğü şey karşısında şoke oldu
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Diğer Haberler
İskoçya’daki Eminem hayranı kadın dövmeleriyle rekor kırdı
İskoçya’daki Eminem hayranı kadın dövmeleriyle rekor kırdı
Dünyanın en uzun bacaklarına sahip kişisi olacak!
Dünyanın en uzun bacaklarına sahip kişisi olacak!
Korkunç: Alışveriş yaparken sokak ortasında kaçırıldı
Korkunç: Alışveriş yaparken sokak ortasında kaçırıldı
Tecavüz skandalında yeni perde: Masaj yapmaya gitmiştim!
Tecavüz skandalında yeni perde: Masaj yapmaya gitmiştim!
El freni çekilmeyen aracı duvara çarpmaktan son anda kurtardı
Şoke eden olay! Aracı böyle durdurdu
Yeni araştırma: Pijamalarınızı çıkarıp öyle uyuyun
Bir de pijamalarınızı çıkarıp öyle uyuyun...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.