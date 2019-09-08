AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Burada özellikle muhalefet partilerine bir çağrı yapmak istiyorum ve onlara gönül verenlere. Bugün sessiz kalanlara sesleniyorum. Korkmayın, Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan annelere destek verin. Çünkü bu annelerin haykırışları terörü kıracak. Bu annelerin haykırışları teröre kepenk kapattıracak." dedi.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen partisinin Samsun 81. İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Karaaslan, Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine işaret etti.

Diyarbakır annelerinin gözyaşlarına ve seslerine karşın bir tarafta hala sessizlik olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Bugün Türkiye'de Diyarbakır'dan gelen bir ses var. Diyarbakır'da gözyaşı var. Diyarbakır'da annelerin evlatlarını geri istediği bir haykırış var. HDP il binasının önünde annelerin bir nöbeti var. Bu ailelerin çığlığı var, gözyaşları var. Bir tarafta da sessizlik var, görmeyen gözler var. Dinlemeyi reddeden kulaklar var. Bu ailelerin gözyaşlarına, haykırışlarına sessiz kalanların iki yüzlülüğünü sorgulama zamanı değil midir." diye konuştu.