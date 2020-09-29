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Bu aparat erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!

İLGİNÇ HABERLER  | 29.09.2020 14:10 | Son Güncelleme

Seks oyuncakları üreticisi bir firma erkeklere kadınlarla aynı şiddette bir orgazmı vaadeden bir cihaz üretti. Deneyenlerin yorumları ise şimdiden heyecan yarattı.

Bu aparat erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!

Kadınların erkeklerden daha şiddetli ve art arda bir orgazm yaşadığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

Erkekler art arda orgazmı biyolojik sebeplerle henüz yakalayamasa da en azından kadınlar kadar güçlü bir orgazm yaşamaları teknoloji sayesinde artık mümkün.

Arcwave isimli bir seks oyuncağı şirketi erkeklerdeki frenulum denilen bölgeyi uyararak onlara hiç yaşanılmamış bir orgazm vaadediyor.

Uzmanlar erkeğin penisinde bulunan frenulumun kadınlardaki klitorise eş düştüğünü vurguluyor!

'YENİ NESİL MASTÜRBASYON'

Şirket bu cihazı erkeklere yeni nesil mastürbasyon mottosuyla pazarlarken ilk kullanıcılardan gelen yorumlar da heyecan yaratmış durumda.

Bu cihazla yapılan mastürbasyon sırasında cihaz frenulum bölgesine hava dalgaları göndererek burayı uyarıyor ve zevki katlıyor.

169 Sterlin (yaklaşık 1697 TL) ücretle satışa çıkan cihaza talep yoğun.

100 kişilik ilk deneme grubundaki erkekler daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını belirtirken cihazla yapılan mastürbasyonu 'patlayıcı' etkisi diye tanımlayanlar da var.


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