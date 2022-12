Bu Apple iddiası çok konuşulur! "2023'ün sonunda veya 2024'ün ilk yarısında" diyerek paylaştı, dikkatleri üzerine çekti

Apple'ın iPhone 15 hakkında çalışmalarını sürdürdüğü, buna ek olarak başka yeni ürünler için de kolları sıvadığı düşünülüyor. Her ne kadar en çok iPhone 15 konuşuluyor olsa da Apple'ın yeni Apple Watch, yeni Mac ve MacBook ürünleri de merak ediliyor. Son olarak Apple'ın yeni bir iPad mini üzerinde çalıştığına yönelik iddialar bulunuyor. Bu yönde bir iddia ise ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan geldi.

Kuo'nun iddiasına göre, Apple şu anda iPad mini'nin yeni bir işlemciyle donatılmış yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor ve toplu sevkiyatların "2023'ün sonunda veya 2024'ün ilk yarısında" başlaması bekleniyor.

I think it's unlikely Apple will replace the iPad mini with a foldable iPad in 2025, which may be contrary to what some media previously predicted. It's because a foldable iPad will have a markedly higher price than an iPad mini, so such a replacement is not reasonable.