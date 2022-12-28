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Bu Apple iddiası çok konuşulur! "2023'ün sonunda veya 2024'ün ilk yarısında" diyerek paylaştı, dikkatleri üzerine çekti

28.12.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 15 için çalışmalarını sürdürdüğü düşünülen Apple hakkında yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak ünlü analist Ming-Chi Kuo "2023'ün sonunda veya 2024'ün ilk yarısında" diyerek yeni bir iddia paylaştı. Kuo'nun iddiası katlanabilir gelecek hakkında da bir yorum barındırıyor.

Bu Apple iddiası çok konuşulur! "2023'ün sonunda veya 2024'ün ilk yarısında" diyerek paylaştı, dikkatleri üzerine çekti

Apple'ın iPhone 15 hakkında çalışmalarını sürdürdüğü, buna ek olarak başka yeni ürünler için de kolları sıvadığı düşünülüyor. Her ne kadar en çok iPhone 15 konuşuluyor olsa da Apple'ın yeni Apple Watch, yeni Mac ve MacBook ürünleri de merak ediliyor. Son olarak Apple'ın yeni bir iPad mini üzerinde çalıştığına yönelik iddialar bulunuyor. Bu yönde bir iddia ise ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan geldi.

ÜNLÜ ANALİST MING-CHI KUO'DAN iPAD İDDİASI

Kuo'nun iddiasına göre, Apple şu anda iPad mini'nin yeni bir işlemciyle donatılmış yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor ve toplu sevkiyatların "2023'ün sonunda veya 2024'ün ilk yarısında" başlaması bekleniyor.

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KATLANABİLİR iPAD?

Kuo, Apple'ın 2025'te iPad mini'yi katlanabilir bir iPad ile değiştirmesinin pek olası olmadığını düşündüğünü söyledi. Kuo, "Bunun nedeni, katlanabilir bir iPad'in bir iPad mini'den çok daha yüksek bir fiyata sahip olmasıdır. Bu nedenle böyle bir değişim makul değildir." iddiasında bulundu.

ipad mini

Mevcut iPad mini, Eylül 2021'de piyasaya sürülmüştü. Bu tablet, 8,3 inç ekran, A15 Bionic çip, USB-C bağlantı noktası, Touch ID güç düğmesi gibi özellikler barındırıyor.

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Apple iddia

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