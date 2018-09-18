HABER

Bu arabadan kaç kişinin çıktığına inanamayacaksınız

İLGİNÇ HABERLER  | 18.09.2018 19:41 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü.

Haiti'den Dominik Cumhuriyeti'ne geçiş yapmak isteyen kişiler bir arabanın içerisinde yakalandı.

Güvenlik güçleri tarafından kontrol edilen araçtan 18 kişi indirildi. Görenleri hayrete düşüren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

PARTNERO savaşın bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! Her birini TSK yayınladıO savaşın bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! Her birini TSK yayınladı
Tribünde korkan küçük kıza müthiş bir ortam hazırlayan taraftarlarTribünde korkan küçük kıza müthiş bir ortam hazırlayan taraftarlar
Tribünde korkan küçük kıza müthiş bir ortam hazırlayan taraftarlarTribünde korkan küçük kıza müthiş bir ortam hazırlayan taraftarlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya araba

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tribünde korkan küçük kıza müthiş bir ortam hazırlayan taraftarlar

Tribünde korkan küçük kıza müthiş bir ortam hazırlayan taraftarlar

Tribünde korkan küçük kıza müthiş bir ortam hazırlayan taraftarlar

Tribünde korkan küçük kıza müthiş bir ortam hazırlayan taraftarlar

Rüzgarda uçan şemsiyeyi böyle yakaladı

Rüzgarda uçan şemsiyeyi böyle yakaladı

Havalimanında korkutan görüntü

Havalimanında korkutan görüntü

Mangkhut Tayfunu gökdelen camlarını paramparça etti

Mangkhut Tayfunu gökdelen camlarını paramparça etti

Konyalı olduğunu iddia eden siyahi adam sosyal medyayı salladı

Konyalı olduğunu iddia eden siyahi adam sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.