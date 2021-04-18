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  4. Bu araç deniz suyuyla çalışıyor! Lise öğrencileri keşfetti, otomobil devi geliştirecek

Bu araç deniz suyuyla çalışıyor! Lise öğrencileri keşfetti, otomobil devi geliştirecek

18.04.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da lise öğrencileri, deniz suyu ile hareket edebilen araç tasarladı. Hayata geçirilen projenin başarılı olması, otomobil devi bir firmanın da dikkatini çekti. Firma, güneş ve deniz suyu ile hareket edebilen aracı geliştirmeye karar verdi.

Bu araç deniz suyuyla çalışıyor! Lise öğrencileri keşfetti, otomobil devi geliştirecek

Liseli öğrencilerin tasarladığı aracın deposuna dökülen deniz suyundaki iyonlardan elektrik elde edilip bu sayede hareket etmesi sağlandı. Tasarladıkları bu projeyi dünyaca ünlü otomobil firmalarına sunan öğrenciler dünya çapında tanınan bir otomobil firmasıyla geliştirdikleri sistemi daha da geliştirmek üzere çalışmaya başladı. Bursa'da Özel Tan Kolejinde öğrenim gören 8 öğrenci ve Bilişim Teknolojileri öğretmenleri Salih Güngör'ün destekleriyle ortaya çıkan araç hem güneşle hem de deniz suyuyla elektrik üretebiliyor.

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ÜNLÜ OTOMOBİL FİRMASI PROJEYİ GELİŞTİRECEK

Projenin detaylarını anlatan Bilişim Teknolojileri öğretmeni Salih Güngör, "Dünyada çok elektrikli araç var. Türkiye olarak biz de son dönemde elektrikli araç üretimine geçtik. Öğrencilerimizle biz bu aracı nesil geliştirebiliriz diye çalışma yaptık. Nasıl ek bir çalışma yapabiliriz diye düşünürken su aklımıza geldi. Türkiye'nin her tarafı denizle kaplı bizde bu denizi nasıl kullanabiliriz diye düşündük. Deniz suyundan elektrik ürettik. Deniz suyundaki iyonlarla elektrik üretiyor. Aracın deposuna döktüğümüz 10 litre deniz suyundan 14 volt elektrik ürettik. Bu su sayesinde aracın aküsü şarj oluyor. Biz geliştirdiğimiz projeyi dünya çapında bir otomobil firmasıyla konuştuk. Onlarla konuştuk bu aracı daha da geliştirmek için ortak çalışacaklarını söylediler" dedi.

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TUZLU SUDAKİ İYONLAR ELEKTRİK ÜRETİYOR

Projeyi geliştiren öğrenciler ise, "Aracımızda su deposu ve güneş enerjisi panelleri var aracımızda tuzlu su kullanıyoruz. Bu sudaki iyonlar yardımıyla elektrik enerjisi üretiyoruz. Bu sayede aracımız hareket ediyor. Bu projemizle gelecekte enerji kaynaklarımızın tükenmesi durumunda tuzlu su ve güneş enerjisini kullanarak bir araç tasarladık" şeklinde konuştu.

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İHA

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