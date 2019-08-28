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Bu aracı 16 yaşındaki bir çocuk kullanıyordu! Taklalar atarak şarampole uçtu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 03:52 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ehliyetsiz gencin kullandığı otomobil takla atarak şarampole uçtu. Kazada gençlerin içinde olduğu otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Bu aracı 16 yaşındaki bir çocuk kullanıyordu! Taklalar atarak şarampole uçtu!

Kaza, 21.10 sıralarında Gölcük Hisareyn Mahallesi D-100 karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Gölcük istikametinden İzmit istikametine gitmekte olan yaşı küçük ehliyetsiz R.E. idaresindeki 41 GR 029 özel otomobil, Karaköprü mevkisinde kontrolden çıkarak üst geçit merdivenlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak şarampole uçtu.

Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan sürücü R.E. (16) ve yanında bulunan akrabalarından E.B.K.(16), M.Ü.(16) ve S.A.K.(16) yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içinden itfaiye yardımıyla çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan M.Ü.'nün özel bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli trafik kazası

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