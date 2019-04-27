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Bu aracı gören gözler inanamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:38 | Son Güncelleme

Nevşehir’de üniversite öğrencisi olan 19 yaşındaki Tuncay Şahbaz 6 bin liraya aldığı otomobili 8 bin lira harcayarak adeta yeniden tasarladı.Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Beden Eğitimi bölümü öğrencisi olan 19 yaşındaki Tuncay Şahbaz 6 bin liraya aldığı 1987 model otomobili üzerinde yaptığı çalışmalar sonrasında adeta otomobili yeniden yaptı.

Nevşehir’de üniversite öğrencisi olan 19 yaşındaki Tuncay Şahbaz 6 bin liraya aldığı otomobili 8 bin lira harcayarak adeta yeniden tasarladı.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Beden Eğitimi bölümü öğrencisi olan 19 yaşındaki Tuncay Şahbaz 6 bin liraya aldığı 1987 model otomobili üzerinde yaptığı çalışmalar sonrasında adeta otomobili yeniden yaptı. 6 bin liraya aldığı otomobile 8 bin lira masraf yaparak, boya, krom detaylar, geri görüş kamerası, Nuri Alço kornası, merkezi otomatik kilit ve bir çok özellik yapan Şahbaz’ın otomobiline yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Otomobilini 3 ay önce aldığını ifade eden Tuncay Şahbaz hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade ederken yaptığı açıklamada, “Arabamız 1987 model. Aracımı aldığım zaman sadeydi. Bildiğiniz beyaz renk sade bir arabaydı. Ben biraz araç içerisinde uğraş yaptım. Dışının boyasını değiştirdim, krom detaylar taktım, geri görüş kamerası taktım, merkezi kilit sistemi ile aracımız otomatik kilitleniyor. Daha sayamadığım birçok özellikler aracıma yaptım. Aracımda biraz restorasyon yaptım ve aracımı nostaljik olmasını sağladım” dedi.

“Şuanda aracıma 32 bin lira veriyorlar”
Küçüklükten beri eski arabalara ilgisi olduğunu söyleyen 19 yaşındaki Tuncay Şahbaz, “Küçükken böyle eski arabalara ilgim vardı. Sonradan bu araçta denk gelince hayalimdeki aracı yapmaya karar verdim. Hoşuma gidiyordu elime de bir fırsat geçti böyle bir şey yaptım. Arabayı 6 bin liraya aldım bana böyle son haliyle yapmam için de 8 bin lira harcadım. Şuanda da Türkiye’nin birçok şehrinden arayıp aracımı soruyorlar. Son olarak 32 bin lira fiyat veren oldu. Ama ben şuan için aracımı satmayı düşünmüyorum” diye konuştu.

“Al Yazmalım” fotoğrafı aracıma çok şey kattı
Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın unutulmaz filmlerinden olan ’Al Yazmalım’ filminden esinlendiğini belirten Tuncay Şahbaz aracının arka camına da filmden bir fotoğraf karesi yaptığını söyledi. Şahbaz, “Al Yazmalım filmindeki o kare aklıma geldi ve aracın rengiyle de uyduğu için al yazmalım filminin bir karesini aracıma tasarladım. Böyle turistlik bölgelere geldiğim zaman turistlerin büyük ilgisini görüyor. Aracımı durdurup fotoğraf çekiniyorlar, satıyor musun diye soruyorlar” şeklinde konuştu.

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