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Bu aracın fiyatları bir anda fırladı! Görenler gözlerine inanamadı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.08.2018 11:00 | Son Güncelleme

Dolarda yaşanan artış otomobillere de yansıdı. Doların artmasını fırsat bilen araç sahipleri fiyatları artırdıkça artırdı.

Kuş serisi Şahin, Doğan ve Serçe model otomobillerin fiyatlarını internetten inceleyenler gözlerine inanamadı.

Şahin fiyatları görenleri şaşırtıyor

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Bu araçları bilmeyen yok.
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Ancak şimdi onları almaya güç yetmiyor!
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Öyle ki satış fiyatlarını gören gözlerine inanamıyor.
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Dolardaki artışı fırsat bilen araç sahipleri, otomobil fiyatlarını yükseltti.
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Bir ay evveline kadar 20 bin liradan alıcı bulan kuş serisi Şahin ve Doğan modellerinin satış fiyatları şimdilerde 30 bin lirayı buldu.
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İnternet üzerinden satışa sunulan araçları inceleyenler fiyatları görünce şaşkına döndü.
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Anahtar Kelimeler:
Şahin doğan serçe araba

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