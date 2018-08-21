Bu aracın fiyatları bir anda fırladı! Görenler gözlerine inanamadı

Ancak şimdi onları almaya güç yetmiyor!

Öyle ki satış fiyatlarını gören gözlerine inanamıyor.

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Bir ay evveline kadar 20 bin liradan alıcı bulan kuş serisi Şahin ve Doğan modellerinin satış fiyatları şimdilerde 30 bin lirayı buldu.