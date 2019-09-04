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Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:16 | Son Güncelleme

Rize’de önceki gün Fener mahallesinde şiddetli yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç toprak altında kalmıştı.

Rize’de önceki gün Fener mahallesinde şiddetli yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç toprak altında kalmıştı. Araçlardan 2’si 3. gününde toplamda 450 kamyon toprağın çöken duvarın üzerinden kaldırılmasıyla çıkartılabildi.
Üzerlerinde ortalama 6 bin 750 ton toprak bulunan Zafer Ekşi ve Evliya Çebi’ye ait araçlar, enkazın altından iş makineleriyle çıkartıldı. Kullanılamayacak hale gelen araçların çıkartılışını çevredekiler de anbean telefonlarıyla kaydetti.

"Evime bir pencere daha açıldı"
Öte yandan çöken istinat duvarının çökmesiyle 1. katta bulunan Fehmi Çelik’e ait evin duvarında delik açılırken, site yönetimine ait odanın da duvarı tamamen yıkılarak içeriye balçık doldu. Duvardan kopan parçaların isabet etmesi sunucu evinin duvarında delik açılan Fehmi Çelik “Selden dolayı duvar yıkıldı, duvarın parçası da evin duvarına vurdu. Duvar patladı, bizde kaskoya haber verdik gelip incelediler. Evime bir pencere daha açıldı. Ben o sıra evde değildim, eşim ve 5 yaşındaki çocuğum da köydeydiler. Burada olsaydılar çok korkardılar” ifadelerini kullandı.

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı

Bu araçların üzerinden 450 kamyonluk toprak alındı
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