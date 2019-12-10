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Bu araçtan sağ çıkılmaz dedirten kazada inanılmaz görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 17:48 | Son Güncelleme

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde geçtiğimiz ağustos ayında trafik kazasında ikiye bölünen otomobilden 21 yaşındaki genç yara almadan kurtulmuştu.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde geçtiğimiz ağustos ayında trafik kazasında ikiye bölünen otomobilden 21 yaşındaki genç yara almadan kurtulmuştu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, trafik kazası geçtiğimiz 15 Ağustos günü Uncalı Mahallesi 32’nci Cadde ile Çamlık Caddesi kesişiminde sabah saatlerinde meydana geldi. Uncalı’dan, üniversite yönüne ilerleyen Nurullah A. idaresindeki 34 ZB 507 plakalı otomobil, kavşak sisteminde 21 yaşındaki Ümit Pamukçu yönetimindeki 07 RP 330 plakalı otomobille çarpıştı.
Sabah işe giden Pamukçu’nun otomobili, çarpışmanın etkisiyle ortadan ikiye bölünürken, aracın arka ve ön kısmı çevreye savruldu. Pamukçu ise bölünen otomobilden yola savruldu. Nurullah A.’nın otomobili ise kazada yan yatarken, araçtaki Hakan A. ve Dilek G. hafif yaralandı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Ümit Pamukçu ile Nurullah A.’nın kullandığı otomobillerin çarpıştığı anlar yer aldı. Kavşak sisteminde hızla çarpışan araçlardan, Pamukçu’nun otomobilinin çarpışma sonucu ikiye bölündüğü görüldü. Bölünen otomobilin parçaları yola savrulurken, sürücü Pamukçu’nun araçtan çıktığı anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.

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