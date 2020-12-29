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Bu araçtan sağ çıktı

29.12.2020 12:15 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde lastiği patlayarak kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra köprüde asılı kaldı.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde lastiği patlayarak kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra köprüde asılı kaldı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazadan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyünden yola çıkan Berkay Ten (20) yönetimindeki 05 HE 923 plakalı otomobil Kürtün istikametinde ilerlerken Günyüzü tüneli (İncirli) çıkışında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen araç bir süre daha sürüklendikten sonra köprüde asılı kaldı. Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanadan kurtulan sürücü Ten, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak yakınlarına kazayı haber verdi. Ten, bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale talebini de iyi olduğu gerekçesiyle reddetti.

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