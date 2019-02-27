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Bu araçtan sağ çıktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 15:01 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Bu araçtan sağ çıktılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Karalar yolunda meydana geldi. Rahatsızlanan hamile eşini hastaneye götürmek için 34 LHM 28 plakalı aracıyla yola çıkan Eyüp Demirkol, Karalar yolu üzerinde özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü ile eşi Çiğdem Demirkol yaralandı. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar ambulansa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebeği kaybetme riski olan yaralı kadın doğum servisine kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise kaza yerine gelen çekiciyle kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Bu araçtan sağ çıktılar

Bu araçtan sağ çıktılar

Bu araçtan sağ çıktılar

Bu araçtan sağ çıktılar

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