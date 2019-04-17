HABER

"Bu aşamada kesin bir şey söylemek doğru olmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 20:08 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyine sunduğu Kıbrıs raporunu değerlendirdi - Özersay, taslak raporda "biraz da utangaç bir biçimde müzakereye başlanmasını sağlayacak zeminin" bulunmadığının kabul edildiğini söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyine sunduğu Kıbrıs raporuna ilişkin bu aşamada kesin bir şey söylemenin doğru olmayacağını söyledi.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Özersay, Guterres'in BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu Kıbrıs raporu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Kudret Özersay, Guterres'in BMGK'ye Kıbrıs'ta 6 Ekim 2018-10 Nisan 2019'da tarafların ''anlamlı ve sonuç odaklı'' müzakerelere yeniden başlama noktasında kaydedilen ilerleme ve gelişmelere ilişkin sunduğu raporun henüz taslak niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Bu aşamada kesin bir şey söylemenin doğru olmayacağını, gelecek hafta başında rapor kesinleştiğinde kapsamlı bir değerlendirme yapıp kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Özersay, taslak raporda "biraz da utangaç bir biçimde müzakereye başlanmasını sağlayacak zeminin" bulunmadığının kabul edildiğini kaydetti.

Kudret Özersay, şunları kaydetti:

"(Taraflar bu şartlarda müzakerelere başlayamıyorsa da istişare etmeye devam etsin) deniliyor. Yani BM, bir kez daha 'Aman gerçekleri söyleyeceğim diye taraflardan birini küstürmeyim' diyerek, her hal ve şartta tarafları birbirine eşitleyeyim kaygısıyla adil olmayı unutmuşa benziyor. Özetin özeti; 8 aylık istişarelere rağmen müzakere süreci dahi başlayamıyor, çünkü zemin yok ama yine de istişareye devam! Yeter ki statüko sorgulanmasın."

- Kıbrıs raporu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs raporunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in 26 Ekim 2018 ve 26 Şubat 2019 tarihlerinde BM denetiminde yaptığı iki görüşmeyi ''nadir bir fırsat'' olarak nitelendirdi.

Guterres, müzakerelere yeniden başlanması için belirlenecek şartlar konusunda iki liderin bu görüşmelerde yüz yüze yaptığı fikir alışverişinin ardından bazı önemli güven artırıcı önlemlerin de alındığını ifade etti.

Antonio Guterres, Kıbrıs'ta 2018'in sonlarına doğru Rum ve Türk kesimi tarafından BM ve Dünya Bankasının da katılımıyla ortak yapılan anket sonucunun her iki toplumda da çoğunluğun barış planın nasıl olacağına dair çok az bilgi sahibi olduğunu ya da hiç olmadığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Guterres, ''Devam eden istişarelerin müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacağını umuyorum. Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunması için tüm gücümle arabuluculuk yapabilirim. İki lidere ve toplumlarına, garantör güçlere ve ilgili diğer taraflara yapıcı, yaratıcı ve gerekli aciliyet duygusuyla bu çabalara dahil olması çağrısı yapıyorum.'' ifadelerini kullandı.

İki bölgeli, iki toplumlu ve eşit siyasi hakların olduğu bir federasyon konusunda taraflara önemli konulardaki farklılıkları açığa kavuşturmak için daha önce teklif ettiği 6 noktayı yapıcı bir şekilde değerlendirme çağrısında da bulunan Antonio Guterres, ''Müzakerelerin yeniden başlaması için gereken şartlar henüz meyve vermese de tarafların bu fırsatı farklılıkların üstesinden gelmek için kullanacağından hala umutluyum.'' görüşünü dile getirdi.

Geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un istişarelerini sürdürmeye devam edeceğini ifade eden Guterres, ayrıca Kıbrıs'ta ve çevresinde bulunan doğal kaynaklardan her iki toplumun da faydalanması gerektiğini de yineledi.

PARTNERYılın otomobili o seçildi! Yılın otomobili o seçildi!
Gaziantep'teki kazada ölen 4 kişi toprağa verildiGaziantep'teki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi
Cezaevi firarisi 6 yıl sonra sahte kimlikle yakalandıCezaevi firarisi 6 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs raporu KKTC Kudret Ozersay

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Karamollaoğlu'ndan İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama

Karamollaoğlu'ndan İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama

Sette gizlice çektiler! 'Ahlaksızlar...'

Sette gizlice çektiler! 'Ahlaksızlar...'

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Fatsa'nın eşsiz güzelliği: Gaga Gölü

Türkiye'nin eşsiz güzelliği! Bakın nerede

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Ters kelepçeyle gözaltına alınan esnafa emniyet müdüründen ziyaret

Ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı! Emniyet müdüründen ziyaret

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Peygamber türbesinde hırsızlık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.