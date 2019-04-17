"Bu aşamada kesin bir şey söylemek doğru olmaz"

Bu aşamada kesin bir şey söylemenin doğru olmayacağını, gelecek hafta başında rapor kesinleştiğinde kapsamlı bir değerlendirme yapıp kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Özersay, taslak raporda "biraz da utangaç bir biçimde müzakereye başlanmasını sağlayacak zeminin" bulunmadığının kabul edildiğini kaydetti.

Kudret Özersay, Guterres'in BMGK'ye Kıbrıs'ta 6 Ekim 2018-10 Nisan 2019'da tarafların ''anlamlı ve sonuç odaklı'' müzakerelere yeniden başlama noktasında kaydedilen ilerleme ve gelişmelere ilişkin sunduğu raporun henüz taslak niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyine sunduğu Kıbrıs raporuna ilişkin bu aşamada kesin bir şey söylemenin doğru olmayacağını söyledi.

"(Taraflar bu şartlarda müzakerelere başlayamıyorsa da istişare etmeye devam etsin) deniliyor. Yani BM, bir kez daha 'Aman gerçekleri söyleyeceğim diye taraflardan birini küstürmeyim' diyerek, her hal ve şartta tarafları birbirine eşitleyeyim kaygısıyla adil olmayı unutmuşa benziyor. Özetin özeti; 8 aylık istişarelere rağmen müzakere süreci dahi başlayamıyor, çünkü zemin yok ama yine de istişareye devam! Yeter ki statüko sorgulanmasın."

- Kıbrıs raporu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs raporunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in 26 Ekim 2018 ve 26 Şubat 2019 tarihlerinde BM denetiminde yaptığı iki görüşmeyi ''nadir bir fırsat'' olarak nitelendirdi.

Guterres, müzakerelere yeniden başlanması için belirlenecek şartlar konusunda iki liderin bu görüşmelerde yüz yüze yaptığı fikir alışverişinin ardından bazı önemli güven artırıcı önlemlerin de alındığını ifade etti.

Antonio Guterres, Kıbrıs'ta 2018'in sonlarına doğru Rum ve Türk kesimi tarafından BM ve Dünya Bankasının da katılımıyla ortak yapılan anket sonucunun her iki toplumda da çoğunluğun barış planın nasıl olacağına dair çok az bilgi sahibi olduğunu ya da hiç olmadığını ortaya koyduğunu kaydetti.