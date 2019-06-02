KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İnşallah hep birlikte sizlerin sevgisi güveniyle, duasıyla inşallah bu asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bunun için olmazsa olmaz, birlik ve beraberlik. Siyasette, iş hayatında, nerede derseniz deyin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada, memleketin, milletin özellikle bu dönemde ihtiyacının birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı.

Tarihlerinden, milli, manevi değerlerinden ve ruh köklerinden alacakları güçle ileriye bakmak suretiyle modern araçları, modern imkanları ve yetenekleri kullanarak bu ülkeye, bu millete borçlarını ödemeleri gerektiğini belirten Akar, şöyle devam etti:

"Gerçekten bizim tarihimizde çektiğimiz sıkıntılar, gördüğümüz eza, cefa vesaire, geldiğimiz noktada son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan atılımlar, gerçekten kişilikli ve kimlikli bir siyaset, bütün dünyada Türk'ün adını Müslüman'ın adını savunan ve bunun değerlerini hakikaten herkese anlatan bir politika ile devam ediyoruz. Bu çerçevede bizlerin de Kayserili olarak, İstanbul olarak, bütün Türkiye olarak, 82 milyon Türk milleti olarak yapmamız gereken çok şey olduğunu bilmemiz lazım."