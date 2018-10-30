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Bu ay Game Pass’e eklenecek oyunlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.10.2018 11:18 | Son Güncelleme

Microsoft, Kasım ayında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek olan oyunlarını açıkladı. İşte bu ay Game Pass’e eklenecek olan oyunlar ve diğer detaylar.

Bu ay Game Pass’e eklenecek oyunlar

Xbox One’ın, PlayStation 4’e karşı en büyük artısı olan Game Pass’e yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Xbox Game Pass kütüphanesinde 100’ün üzerinde oyun bulunuyor.

Game Pass aboneleri, sistemde kaldıkları sürece bu oyunları indirip, diledikleri kadar oynayabiliyorlar. Ayrıca Microsoft, kendi bünyesinde yeni çıkardığı AAA kalitesindeki yapımları da direkt olarak bu kütüphaneye ekleyebiliyor. Örneğin kısa süre önce raflardaki yerini alan Forza Horizon 4 de Xbox Game Pass kütüphanesine eklenmişti.

Microsoft her ay Game Pass kütüphanesine bazı oyunları ekleyip, bazılarını da çıkartıyor. Fakat kütüphanedeki oyun sayısı genel itibariyle 100’ün altına düşmüyor.

Microsoft Kasım ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek olan oyunlardan bazılarını açıkladı. Buna göre;

Sniper Elite 4 (1 Kasım)
Olli Olli 2 XL Edition (1 Kasım)
Sheltered (1 Kasım)
Rise and Shine (1 Kasım)
Grip: Combat Racing (6 Kasım)

Bu oyunlar Kasım’ın ilk haftasında kütüphaneye eklenmiş olacak. Game Pass kütüphanesine eklenecek olan diğer oyunlar ise 10 – 11 Kasım’da Mexico City’de gerçekleşecek olan X018 etkinliğinde duyurulacak.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Xbox Game Pass’in ülkemizdeki aylık abonelik ücreti 59TL. Senelik üyelik aldığınızda ise fiyat biraz daha aşağıya iniyor. Ayrıca internette çeşitli adresler üzerinden daha uyguna abonelik bulmanız da mümkün.

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Game Pass Microsoft

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