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Bu ayakkabılar erkek şiddeti kurbanı 307 kadını simgeliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 15:11 | Son Güncelleme

DÜNYADA da çeşitli etkinliklerin yapıldığı "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle Avcılar Belediyesi Havuz Meydanı’nda farklı bir etkinlik düzenlendi.

Bu ayakkabılar erkek şiddeti kurbanı 307 kadını simgeliyor

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- DÜNYADA da çeşitli etkinliklerin yapıldığı "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle Avcılar Belediyesi Havuz Meydanı’nda farklı bir etkinlik düzenlendi. Kadınlara yönelik şiddeti simgelemesi amacıyla son 5 yılda erkekler tarafından öldürülen 307 kadının adı, onları simgeleyen 307 çift kadın ayakkabısı ile birlikte masaların üzerine serilen siyah örtülerin üzerine bırakıldı. Meydandan geçenler kadın isimlerinin yazılı olduğu ayakkabıları merak etti. Kendilerine ayakkabıların öldürülen kadınları simgelediği söylendi. Bir kadın, kadınlara yönelik şiddetin ancak eğitim ile durdurulabileceğini, annelerin erkek çocuklarına kız çocuklardan farklı davranmamaları gerektiğini söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

Bu ayakkabılar erkek şiddeti kurbanı 307 kadını simgeliyorBu ayakkabılar erkek şiddeti kurbanı 307 kadını simgeliyorBu ayakkabılar erkek şiddeti kurbanı 307 kadını simgeliyorBu ayakkabılar erkek şiddeti kurbanı 307 kadını simgeliyor

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