HABER

"Bu ayıbı gidermek boynumuzun borcu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2018 11:41 | Son Güncelleme

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet: - "Yüzde 40 uzuv kaybı şartına takılıp gazilik hakkını alamayanların sorunları çözülmelidir"

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, yüzde 40 uzuv kaybı şartına takılıp gazilik hakkı alamayanların sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Hürriyet, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri yönetmeliğinin "yüzde 40 uzuv kaybı şartına" takılan ve gazilik unvanı alamayan 19 bin kişi bulunduğunu belirtti.

Bu gruptakilerin sorunlarını her seferinde dile getirdiğini anlatan Hürriyet, terörle mücadelede yaralanan bu kişilerin zor şartlarda geçimlerini sağladıklarını savundu.

Bu durumda bulunanlardan bazı fotoğraflar gösteren Hürriyet, "Bu arkadaşlarımızın bazılarının vücutlarında mermi ve şarapnel parçaları var. Bundan dolayı zehirleniyorlar." dedi.

"Bu ayıbı gidermek boynumuzun borcudur." ifadesini kullanan Hürriyet, "Yüzde 40 uzuv kaybı şartına takılıp gazilik hakkı alamayanların sorunları mutlaka çözülmelidir. Buradan bir kez daha bu sorunun çözümü için hükümete sesleniyorum." diye konuştu.

Güneş'e çok benzeyen bir yıldız keşfedildiGüneş'e çok benzeyen bir yıldız keşfedildi
Ak Parti'nin Antalya adayı Menderes TürelAk Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel
Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklamaMeral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet gazilik unvanı yüzde 40 uzuv kaybı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! CHP'nin 300 adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Son dakika! CHP'nin 300 adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan flaş Demirtaş yorumu: AİHM kararına uymamız lazım

Kılıçdaroğlu'ndan flaş Demirtaş yorumu: AİHM kararına uymamız lazım

Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi

Kılıçdaroğlu: Kadir Mısıroğlu vatan haini

Kılıçdaroğlu: Kadir Mısıroğlu vatan haini

İstifa eden Burhanettin Kocamaz'a MHP'den tepki: Belediye başkanlığından da istifa etsin!

İstifa eden Burhanettin Kocamaz'a MHP'den tepki: Belediye başkanlığından da istifa etsin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.