"Bu ayıbı gidermek boynumuzun borcu"

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, yüzde 40 uzuv kaybı şartına takılıp gazilik hakkı alamayanların sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Hürriyet, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri yönetmeliğinin "yüzde 40 uzuv kaybı şartına" takılan ve gazilik unvanı alamayan 19 bin kişi bulunduğunu belirtti.

Bu gruptakilerin sorunlarını her seferinde dile getirdiğini anlatan Hürriyet, terörle mücadelede yaralanan bu kişilerin zor şartlarda geçimlerini sağladıklarını savundu.

Bu durumda bulunanlardan bazı fotoğraflar gösteren Hürriyet, "Bu arkadaşlarımızın bazılarının vücutlarında mermi ve şarapnel parçaları var. Bundan dolayı zehirleniyorlar." dedi.

"Bu ayıbı gidermek boynumuzun borcudur." ifadesini kullanan Hürriyet, "Yüzde 40 uzuv kaybı şartına takılıp gazilik hakkı alamayanların sorunları mutlaka çözülmelidir. Buradan bir kez daha bu sorunun çözümü için hükümete sesleniyorum." diye konuştu.

