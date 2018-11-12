Bu ayrıntıları sadece dahiler görebiliyor

Ayrıntıyı kaçırmayanların bulabildiği, dikkatleri test eden fotoğraflar.
10 saniyede bulabilenler dahi sayılıyor!
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Mandalinaların arasındaki çiçeği bulabilir misiniz?
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Çivilerin arasında bir yay var.
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Yeşil yaprakların arasına bir çekirge yerleştirilmiş.
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Bonibonların arasına bir düğme karışmış.
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Ahududuların arasında bir çilek var.
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Çakılların arasına bir fasulye tanesi gizlenmiş.
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Üzümlerin arasında bir yaban mersini var.
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Bu renkli taşların arasında bir nar tanesi bulabilir misiniz?
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Araya bir lolipop karışmış olabilir.
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Farklı harfi buun.
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Görselde kahve çekirdeklerinin arasına gizlenmiş olan 3 bebek yüzü ve 3 uğur böceğini görebiliyor musunuz? Cevabı aşağıda!
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Bu sevimli görselde de yeşilliklerin arasına gizlenmiş olan 4 yapraklı yoncayı bulmak aslında sanıldığı kadar kolay değil...
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Peki fillerin arasındaki sevimli pandayı görebildiniz mi? Biraz daha dikkatle bakın... 10 saniyeniz var!
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Sıfırların arasında da aslında orada olmaması gereken bir şey var. 'C' harfini bulabildiniz mi?
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Bu sorulara göz atarak gözlerinizin ne kadar sağlam olduğunu da test edebilirsiniz.
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Gizlenmiş olan detayları 10 saniye içerisinde bulabilenlerin görsel IQ'ları bir dahininki ile aynı!
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