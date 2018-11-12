Bu ayrıntıları sadece dahiler görebiliyor

Ayrıntıyı kaçırmayanların bulabildiği, dikkatleri test eden fotoğraflar.

10 saniyede bulabilenler dahi sayılıyor!

1 / 28 Mandalinaların arasındaki çiçeği bulabilir misiniz?

2 / 28 Çivilerin arasında bir yay var.

3 / 28 Yeşil yaprakların arasına bir çekirge yerleştirilmiş.

4 / 28 Bonibonların arasına bir düğme karışmış.

5 / 28 Ahududuların arasında bir çilek var.

6 / 28 Çakılların arasına bir fasulye tanesi gizlenmiş.

7 / 28 Üzümlerin arasında bir yaban mersini var.

8 / 28 Bu renkli taşların arasında bir nar tanesi bulabilir misiniz?

9 / 28 Araya bir lolipop karışmış olabilir.

10 / 28 Farklı harfi buun.

11 / 28 Görselde kahve çekirdeklerinin arasına gizlenmiş olan 3 bebek yüzü ve 3 uğur böceğini görebiliyor musunuz? Cevabı aşağıda!

12 / 28 Bu sevimli görselde de yeşilliklerin arasına gizlenmiş olan 4 yapraklı yoncayı bulmak aslında sanıldığı kadar kolay değil...

13 / 28 Peki fillerin arasındaki sevimli pandayı görebildiniz mi? Biraz daha dikkatle bakın... 10 saniyeniz var!

14 / 28 Sıfırların arasında da aslında orada olmaması gereken bir şey var. 'C' harfini bulabildiniz mi?

15 / 28 Bu sorulara göz atarak gözlerinizin ne kadar sağlam olduğunu da test edebilirsiniz.

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25 / 28 Gizlenmiş olan detayları 10 saniye içerisinde bulabilenlerin görsel IQ'ları bir dahininki ile aynı!

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