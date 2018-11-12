HABER

Bu ayrıntıları sadece dahiler görebiliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.11.2018 09:25 | Son Güncelleme

Görsel zekanıza güveniyor musunuz? Bu görsellerdeki gizlenmiş detayları 10 saniyede bulabilenler dahi sayılıyor. İşte o test...

Ayrıntıyı kaçırmayanların bulabildiği, dikkatleri test eden fotoğraflar.

10 saniyede bulabilenler dahi sayılıyor!

1 / 28

Mandalinaların arasındaki çiçeği bulabilir misiniz?
2 / 28

Çivilerin arasında bir yay var.
3 / 28

Yeşil yaprakların arasına bir çekirge yerleştirilmiş.
4 / 28

Bonibonların arasına bir düğme karışmış.
5 / 28

Ahududuların arasında bir çilek var.
6 / 28

Çakılların arasına bir fasulye tanesi gizlenmiş.
7 / 28

Üzümlerin arasında bir yaban mersini var.
8 / 28

Bu renkli taşların arasında bir nar tanesi bulabilir misiniz?
9 / 28

Araya bir lolipop karışmış olabilir.
10 / 28

Farklı harfi buun.
11 / 28

Görselde kahve çekirdeklerinin arasına gizlenmiş olan 3 bebek yüzü ve 3 uğur böceğini görebiliyor musunuz? Cevabı aşağıda!
12 / 28

Bu sevimli görselde de yeşilliklerin arasına gizlenmiş olan 4 yapraklı yoncayı bulmak aslında sanıldığı kadar kolay değil...
13 / 28

Peki fillerin arasındaki sevimli pandayı görebildiniz mi? Biraz daha dikkatle bakın... 10 saniyeniz var!
14 / 28

Sıfırların arasında da aslında orada olmaması gereken bir şey var. 'C' harfini bulabildiniz mi?
15 / 28

Bu sorulara göz atarak gözlerinizin ne kadar sağlam olduğunu da test edebilirsiniz.
16 / 28

17 / 28

18 / 28

19 / 28

20 / 28

21 / 28

22 / 28

23 / 28

24 / 28

25 / 28

Gizlenmiş olan detayları 10 saniye içerisinde bulabilenlerin görsel IQ'ları bir dahininki ile aynı!
26 / 28

27 / 28

28 / 28

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dikkat testi hafıza testi Görsel

En Çok Okunan Haberler

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Ülke şokta! Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ülke şokta! Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şarj sıkıntısı çekenler için en iyi telefonlar

Şarj sıkıntısı çekenler için en iyi telefonlar

Vivo X21s sessiz sedasız satışa sunuldu

Vivo X21s sessiz sedasız satışa sunuldu

Çentikli tasarıma sahip LG Q9 geliyor

Çentikli tasarıma sahip LG Q9 geliyor

Siyah tema daha az şarj tüketiyor!

Siyah tema daha az şarj tüketiyor!

Nintendo Switch, YouTube desteğine kavuştu

Nintendo Switch, YouTube desteğine kavuştu

Crackdown 3 PC sistem gereksinimleri

Crackdown 3 PC sistem gereksinimleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.