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"Bu aziz millet kahramanlarını unutmaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Bu aziz millet kahramanlarını unutmaz ama bu aziz millet kendi bayrağına, memleket sevdasına ve varoluşuna gerekli sadakati ve hassasiyeti göstermeyenleri de unutmaz"

OSMANİYE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bu aziz millet kahramanlarını unutmaz ama bu aziz millet kendi bayrağına, memleket sevdasına ve varoluşuna gerekli sadakati ve hassasiyeti göstermeyenleri de unutmaz." dedi.

Ünal, Osmaniye Andırınlılar Derneğince kapalı pazar yerinde düzenlenen 9. Geleneksel Tirşik Festivali'nde yaptığı konuşmada, Türk milletinin güçlü bir hafızaya sahip olduğunu söyledi.

Millet olarak hafızalarda derin izler bırakan olayları unutmadıklarını belirten Ünal, şunları dile getirdi:

"Mehteri dinlerken hangi siyasi görüşten olursak olalım, duygularımız tarihin içinde adeta akıp gidiyor. Niye? Çünkü mehter bize kim olduğumuzu hatırlatır. Mehter, bize o tarihin içinden akıp gelen büyük şuurumuzu, büyük bilincimizi hatırlatıyor. Bu aziz milletin, Türk milletinin, tarihin içinde 16 devlet kuran o büyük milletin iddiasını, varoluş mücadelesini hatırlatıyor.

İyiliğin, merhametin, hakkın, adaletin yanında duruşunu hatırlatıyor."

Osmaniye'ye her geldiğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında devletin yanında duruşunu hatırladığını kaydeden Ünal, şunları söyledi:

"Şimdi o gece korumak ve yaşatmak adına tarihte yaşanmamış bir şey oldu. Bir millet o gece sokağa çıktı ve devlet oldu. Devlet gibi organize, koordine oldu ve çıplak elleriyle devletini tuttu ve korudu. O gecenin bir ahlakı vardı, tıpkı bu milletin irfanı gibi, o gece hiçbir yağma yaşanmadı. O gece bu millet kendisine silah doğrultan hainlere, elindeki silahı aldığında kurşun sıkmadı. Bir tane silaha el koymadı. Her şeyi aldı, devletine verdi ve devletine sahip çıktı. O yüzden 15 Temmuz gecesi biz sokağa çıktığımızda sağımızdaki ve solumuzdakine 'Siyasi görüşün ne?' diye sormadık çünkü mesele memleket meselesiydi ama 15 Temmuz'dan sonra kimin nerede durduğuna baktık, bakacağız, bakmaya devam edeceğiz."

- "Yeter ki kendimize güvenelim"

Ünal, 15 Temmuz'un varoluş ile yok oluşun mücadelesi olduğunu vurgulayan Ünal, "Bu aziz millet bin yıl bu topraklarda varlığını korudu ve daha binlerce yıl daha koruyacak emin olun. Yeter ki kendimize güvenelim." dedi.

Milletin bir özelliğinin asla unutmaması gerektiğinin altını çizen Ünal, şöyle konuştu:

"Bu aziz millet kahramanlarını unutmaz ama bu aziz millet kendi bayrağına, memleket sevdasına ve varoluşuna gerekli sadakati ve hassasiyeti göstermeyenleri de unutmaz. O gece dik duruşuyla ve devlete, devlet adamlığına yakışır duruşuyla, Osmaniye'nin çıkardığı, devlet adamı değerli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de 31 Mart günü ben Osmaniyeli ve Andırınlı kardeşlerimin asla mahcup etmeyeceğini biliyorum."

Konuşmasının ardından Ünal'a festivale katılmasından dolayı teşekkür plaketi ile el dokuması Karatepe kilimi hediye edildi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Osmaniye

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