OSMANİYE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bu aziz millet kahramanlarını unutmaz ama bu aziz millet kendi bayrağına, memleket sevdasına ve varoluşuna gerekli sadakati ve hassasiyeti göstermeyenleri de unutmaz." dedi.

Ünal, Osmaniye Andırınlılar Derneğince kapalı pazar yerinde düzenlenen 9. Geleneksel Tirşik Festivali'nde yaptığı konuşmada, Türk milletinin güçlü bir hafızaya sahip olduğunu söyledi.

Millet olarak hafızalarda derin izler bırakan olayları unutmadıklarını belirten Ünal, şunları dile getirdi:

"Mehteri dinlerken hangi siyasi görüşten olursak olalım, duygularımız tarihin içinde adeta akıp gidiyor. Niye? Çünkü mehter bize kim olduğumuzu hatırlatır. Mehter, bize o tarihin içinden akıp gelen büyük şuurumuzu, büyük bilincimizi hatırlatıyor. Bu aziz milletin, Türk milletinin, tarihin içinde 16 devlet kuran o büyük milletin iddiasını, varoluş mücadelesini hatırlatıyor.

İyiliğin, merhametin, hakkın, adaletin yanında duruşunu hatırlatıyor."

Osmaniye'ye her geldiğinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında devletin yanında duruşunu hatırladığını kaydeden Ünal, şunları söyledi: