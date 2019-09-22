HABER

Bu balıkları zıpkınla böyle avladılar (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 11:14 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçılar Fibay Korkmaz ile Çetin Ege Doğan, zıpkınla biri 26, diğeri 23 kilo ağırlığında liça türü iki balık avladı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde amatör balıkçılar Fibay Korkmaz ile Çetin Ege Doğan, zıpkınla biri 26, diğeri 23 kilo ağırlığında liça türü iki balık avladı.

İstanbul'dan Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine gelen zıpkın ile balık avı tutkunu bir grup arkadaş, boğazda denize daldı. Şiddetli akıntının olduğu denizde, gruptaki Fibay Korkmaz ile Çetin Ege Doğan, ‘liça’ sürüsü ile karşılaştı. İki arkadaş biri 26, diğeri 23 kilo ağırlığında boyları 148 ve 139 santim olan 2 liça avladı. Korkmaz ve Doğan, denizde avlandıkları görüntüleri de sualtı kamerasıyla kayda aldı. Diğer arkadaşlarının da yardımıyla balıklar denizden çıkarıldı. Korkmaz ve Doğan, sudan çıkardıkları balıklar ile çektikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Fibay Korkmaz, "Liça, çok hızlı hareket edebilen, sert manevraları bulunan bir balıktır. Yırtıcıdır. Kıyıya yakın yerlerde yaşarlar, ama asıl yerleri derin sulardır. Bizim için sürpriz, arkadaşlarımız için çok güzel bir ziyafet oldu" dedi.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Eğirdir Gölü'ne çöp tehdidiEğirdir Gölü'ne çöp tehdidi
Elazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladıElazığ’ın vazgeçilmez tescilli lezzeti "orcik" için mesai başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama!

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da vatandaşları harekete geçiren görüntü! Jandarmaya haber verdiler

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Son dakika! Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Teröre peş peşe darbe!

MSB’den son dakika açıklaması: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Teröre ağır darbe

Son dakika: E-5'te trafik kazası! Trafik kilit!

E-5'te feci kaza! Trafik kilit

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Şafak vakti düğmeye basıldı! Evlere tek tek girildi

Neslican Tay'a son veda! Cenazesi memleketi Rize'de toprağa verilecek

Neslican Tay'a son veda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.