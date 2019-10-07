Bu barakalar 'yapı kayıt belgeli'

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde, yaklaşık 3 bin metrekare arazideki 10'ar metrekarelik 2 barakaya, 'İmar Barışı' kapsamında 'yapı kayıt belgesi' verildi. Barakaların sahibi Fatma Gürler, arazinin 25 yıldır zilyetinde olduğunu ve vergisini ödediğini söyledi. Bölge sakinleri ise alanın kamu arazisi olduğunu belirterek, Gürler'den şikayetçi oldu. Muratpaşa'nın Güzeloba Mahallesi'nde 3 bin metrekarelik araziye sınır 2 apartmanda oturanlar, 1 Ocak'tan sonra getirildiğini ve alana konulduğunu öne sürdükleri barakaların kaldırılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Muratpaşa Belediyesi'ne başvurdu. Ümmüşen Genç ve Erkan apartmanlarının sakinleri, kamuya ait olduğunu belirttikleri alandaki barakaların kaldırılmasını isterken, alanı işgal ettiğini öne sürdükleri Fatma Gürler'den de şikayetçi oldu. Kamuya ait olduğu belirtilen arazinin yanındaki apartmanda 30 yıldır oturduğunu ve Güzelobalı olduğunu belirten avukat Celal Çağcı, "Burası kamuya ait, evlerimizin de önünde bir yer. Mayıs ayı gibi vinçle bu kulübeyi getirip koydular ardından biraz daha altına bir şeyler yaptılar. 4- 5 aydır burada zaman zaman gelip ağaçları kesiyorlar. Burası yemyeşil ağaçlıktı, gelip, müdahale ediyoruz; ama 'Biz burayı satın aldık, burada hissemiz var' diyerek, bizi oyaladılar" dedi.

'İŞGAL EDİYORLAR' Geçen hafta da beyaz kulübeyi getirip, koyduklarını dile getiren Celal Çağcı, "Sonra 'Yanlış yere koymuşuz' deyip, vinçle alıp, öbür tarafa kaldırıldı. Bu işle epeydir uğraşıyoruz. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurduk, belediyeye başvurduk; ama uzun süredir bunların buradan kalkmaması bizi çok huzursuz ediyor. Kamunun olan bir yeri insanların gelip, böyle işgal etmesi, bu güzel ağaçları kesmesi, hepimizi son derece üzüyor" diye konuştu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce belediyeye 'Bunlar ne zaman yapıldı, araştırın' yazısının gönderildiğini belirten Celal Çağcı, belediyenin de 'Biz bunun ne zaman yapıldığını nasıl bileceğiz, onu nasıl tespit ederiz' yanıtını verdiğini kaydetti. Kamuya ait bu arazinin sahipsiz kaldığını söyleyen Çağcı, "Bu barakaların 1 hafta, 10 günde kaldırılıp, götürülmesi lazımdı. Kamunun yeri burası. Herkes seyrediyor" dedi. 'YAPI DEĞİL, KONTEYNER' Arazi içinde derme çatma 3 baraka olduğunu, 3'ünün de 1 Ocak'tan sonra konulduğunu aktaran Çağcı, "Bu 3 barakadan 2'si, 10'ar metrekare gözüküyor ve konut niteliğinde. 15 Mayıs ve 29 Mayıs tarihli 'yapı kayıt belgesi' verilmiş. Diğer baraka ise ağaçların arasında ve kime ait bilmiyorum. Bu yapıların hiçbiri ocak ayından önce yoktu ama 'yapı kayıt belgesi' almışlar. 'Yapı kayıt belgesi' için yapının 31 Aralık 2018'den önce yapılması lazım; ama Allah aşkına bu yapı mı? Konteyner" diye konuştu.

'UYDUDAN GÖREMİYORUZ, AĞAÇLIK BÖLGE' DENİLMİŞ Konteynerlerden birinin, ocak ayında arazinin yanındaki ormanlıktayken, mayısta buraya taşındığını, beyaz barakanın geçen hafta getirildiğini anlatan Çağcı, "Mayıs ayından sonra oldu hepsi. O zaman ağaçlardan kulübeler de görünmüyordu; ama gelip ağaçları da kesiyorlar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de 'Uydudan göremiyoruz, ağaçlık bölge burası' diyor. Orada bir film mi dönüyor, kimseyi de suçlamıyoruz tabi" dedi. Zaman zaman görülen ağaç kesimlerinin cumartesi günü tekrarlandığını ve polise şikayetçi olduklarını söyleyen Celal Çağcı, "Ağaç kesen 2 kişiyle apartman sakinleri, Demircikara Polis Merkezi'ne gittik. İfadelerimiz alındı ve konu savcılığa intikal etti. Burası kamunun alanı ve bu barakaların kaldırılması, ağaç kesiminin durdurulmasını istiyoruz. Buradaki barakalar imar affından yararlanamaz. 'Biz burada zilyetiz' diyorlar ama 30 yıldır burada oturuyorum; onlar daha 4 aydır zilyetler" diye konuştu. '25 YILDIR ZİLYETİMDE'