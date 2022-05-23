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Bu basit test ile kanser riskinizi öğrenebilirsiniz

23.05.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akciğer kanseri oldukça ciddi sonuçlara neden olabilen kanser türleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Her yıl binlerce insan akciğer kanserine yakalanıyor. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi akciğer kanserinde de erken teşhis oldukça önem taşıyor. Yapılan araştırmalara göre evde yapacağınız çok kolay test ile akciğer kanserine yakalanma riskinizi öğrenebilirsiniz.

Bu basit test ile kanser riskinizi öğrenebilirsiniz

Akciğer kanseri hem kadın hem de erkeklerde kansere bağlı ölümler arasında ilk sıralarda bulunuyor. Akciğer kanseri belirgin belirtiler vermediği için erken teşhis etmek zor olabiliyor. Öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı belirtileri arasında yer alıyor. Bu belirtilerin çoğu önemsiz görülerek akciğer kanserinin erken teşhis edilmesini zorlaştırıyor. Yapılan araştırmalara göre parmaklarınızla yapacağınız test akciğer kanserini erken teşhis etmenizi sağlayabilir.

ERKEN TEŞHİS ETMENİZE YARDIMCI OLABİLİR

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Schamroth pencere testi olarak da bilinen "elmas boşluk" parmak testi, akciğer kanserini erken teşhis etmenize yardımcı olabilir. Bu test için kütikülleriniz arasında elmas şeklinde bir boşluk olup olmadığını görmek için tırnaklarınızı bir araya getirmeniz gerekiyor. Eğer yoksa, bu parmak çomaklaşmasını gösterir. Parmak çomaklaşması , parmak uçlarının büyüyerek tırnakların kıvrılmasına neden olmasıdır.

BU HASTALIĞA SAHİP KİŞİLERİN AKCİĞER KANSERİNE YAKALANMA RİSKİ YÜKSEK

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Cancer Research UK'ye göre, bu hastalığa sahip kişilerin yüzde 35'inden fazlasında görülen akciğer kanserinin yaygın bir belirtisidir. Parmak çorabının mutlaka akciğer kanseri olduğunuz anlamına gelmediğini ve parmaklarınızın bu şekilde görünmesinin birçok nedeni olduğunu belirtmekte fayda var. Tırnak veya parmak çomaklaşması, kistik fibroz, kalp hastalığı ve diğer kanserler gibi birçok hastalığın sonucu olabilir veya kalıtsaldır. Ancak akciğer kanseri, parmak çomaklaşması vakalarının yaklaşık yüzde 80 ila 90'ından sorumludur.

TEST NASIL YAPILIR?

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  • İşaret parmaklarınızın tırnaklarını birleştirin.
  • Işığın geldiği, kütikülleriniz arasında elmas şeklindeki küçük bir boşluk arayın.
  • Boşluk yoksa ve tırnak yatakları birbirine değiyorsa, bu parmak çomaklaşmasının işaretidir.
  • Parmakların uçları normalden daha büyük olabilir ve tırnaklar kavisli olabilir.
  • Parmak çomaklaşmasının, parmak bölgesine artan kan akışından kaynaklandığı düşünülmektedir.

AKCİĞER KANSERİNİN DİĞER BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akciğer kanseri olan tüm kişilerde semptom olarak parmak çomaklığı görülmez. Dikkat edilmesi gereken diğer işaretler şunlardır:

  • Çoğu zaman öksürük
  • Uzun süredir sahip olduğunuz öksürükte değişiklik
  • Nefes darlığı
  • Kan belirtileri olan balgamlı öksürük
  • Göğüste veya omuzda ağrılar veya ağrılar
  • İştah kaybı
  • Yorgunluk
  • Kilo kaybı


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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