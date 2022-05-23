Bu basit test ile kanser riskinizi öğrenebilirsiniz

Akciğer kanseri hem kadın hem de erkeklerde kansere bağlı ölümler arasında ilk sıralarda bulunuyor. Akciğer kanseri belirgin belirtiler vermediği için erken teşhis etmek zor olabiliyor. Öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı belirtileri arasında yer alıyor. Bu belirtilerin çoğu önemsiz görülerek akciğer kanserinin erken teşhis edilmesini zorlaştırıyor. Yapılan araştırmalara göre parmaklarınızla yapacağınız test akciğer kanserini erken teşhis etmenizi sağlayabilir.
Schamroth pencere testi olarak da bilinen "elmas boşluk" parmak testi, akciğer kanserini erken teşhis etmenize yardımcı olabilir. Bu test için kütikülleriniz arasında elmas şeklinde bir boşluk olup olmadığını görmek için tırnaklarınızı bir araya getirmeniz gerekiyor. Eğer yoksa, bu parmak çomaklaşmasını gösterir. Parmak çomaklaşması , parmak uçlarının büyüyerek tırnakların kıvrılmasına neden olmasıdır.
Cancer Research UK'ye göre, bu hastalığa sahip kişilerin yüzde 35'inden fazlasında görülen akciğer kanserinin yaygın bir belirtisidir. Parmak çorabının mutlaka akciğer kanseri olduğunuz anlamına gelmediğini ve parmaklarınızın bu şekilde görünmesinin birçok nedeni olduğunu belirtmekte fayda var. Tırnak veya parmak çomaklaşması, kistik fibroz, kalp hastalığı ve diğer kanserler gibi birçok hastalığın sonucu olabilir veya kalıtsaldır. Ancak akciğer kanseri, parmak çomaklaşması vakalarının yaklaşık yüzde 80 ila 90'ından sorumludur.
Akciğer kanseri olan tüm kişilerde semptom olarak parmak çomaklığı görülmez. Dikkat edilmesi gereken diğer işaretler şunlardır:
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