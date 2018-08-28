"Bu bayram Bodrum ekonomisi müthiş bir nefes aldı"

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Kurban Bayramı tatilinde ilçede iyi bir yoğunluğun yaşandığını bildirdi.
Kocadon, makamında düzenlediği Kurban Bayramı tatili değerlendirme toplantısında, uzun zamandan bu yana, böyle bir yoğunluk yaşamadıklarını söyledi. İlçede hem insan, hem de araç trafiği bakımından oldukça yoğun bir hafta yaşandığına dikkati çeken Kocadon, "Nüfusumuzu 10'a katladığımızı düşünüyorum. Tabelada, 160 bin kişiye göre ödenek alan bir Bodrum yarımadası nüfusu 10'a katlamış bir misafir topluluğuna hizmet etti." dedi.
Kurban Bayramı tatili süresince tatilcilere hizmet eden personele de teşekkür eden Kocadon, minimum seviyede bir şikayetle yoğunluğu atlattıklarına vurgu yaptı.
Çevreyi kirleten tatilciler de olduğunu ifade eden Kocadon, "(Nasıl olsa tatildeyiz, burası bizim evimizin önü değil) düşüncesiyle maalesef her şey sokağa atılıyor. Böyle olunca ülkemize yakışmayan görüntüler oluşuyor. Özellikle bunu sosyal medyada paylaşmak marifet değildir. Bodrum, kolay Bodrum olmadı. Avrupa'da da çöp yığınlarını görebilirsiniz, ama hiç birisi sosyal medyaya yansımaz." değerlendirmesinde bulundu.
- "Hiçbir yüz kızartıcı suç basına yansımamıştır"
Esnafın, yatırımcının ve işletmecinin hiç kimseyi aç ve susuz bırakmadan tatillerini yaptırıp geri gönderdiğini kaydeden Kocadon, "Bu bence büyük bir başarıdır. Fırıncılarımıza da teşekkür ediyorum. Bodrum'da bayram süresince hiçbir yüz kızartıcı suç basına yansımamıştır. Bu çok önemlidir. Hiçbir olayımız olmadı. Ufak tefek şikayetler oldu ancak bunlar normal şeylerdir." diye konuştu.
Kurban Bayramı tatilinde kara, hava ve deniz yoluyla ilçeye gelen turist rakamlarına da değinen Kocadon, şöyle konuştu:
"Milas-Bodrum Havalimanı'na 264 özel uçak gelmiş. Dünyanın turizm merkezi dediğiniz yerlerde bu rakamları göremezsiniz. Üst düzey turizmden, milyon dolarlık turizmden bahsediyorum. Bu uçaklardan gelen yolcu sayısı ise bin 245 kişi. Demek ki Bodrum dünyada cazibesini hala en üst seviyede sürdüren bir yer. 'Bodrum'a bir milyon, iki milyon turist geldi' söylemleri, rakamları, çok önemli değil. Önemli olan, Anadolu halkının Bodrum'u ne kadar sevdiğidir. Biz bu bayram sıkışan trafikten de mutlu olduk. Çünkü trafiğin olduğu yerde ekonomi olur. Ekonominin olduğu yerlerde de huzur ve mutluluk vardır. Bu bayram Bodrum ekonomisi müthiş bir nefes aldı. İç hatlarda bin 168 uçuş, dış hatlarda da 793 uçuş gerçekleştirilmiş. Günlük ilçeye 30 bin araç giriş yapmış. Belediyemize toplam 213 şikayet gelmiş. Bunun 131'i zabıtaya, 49'u temizlik işlerine, 18'i destek hizmetleri müdürlüğüne, 15'i de sokak hayvanlarını koruma birimine."
Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç de bayram süresince 70 bin yolcunun günübirlik gezi tekneleriyle denize açıldığını, Bodrum-Yunan Adalarına 113 karşılıklı feribot seferi yapıldığını, 7 bin kişinin de mavi tura çıktığını kaydetti.
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