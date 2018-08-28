"Bu bayram Bodrum ekonomisi müthiş bir nefes aldı"

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Kurban Bayramı tatilinde ilçede iyi bir yoğunluğun yaşandığını bildirdi.

Kocadon, makamında düzenlediği Kurban Bayramı tatili değerlendirme toplantısında, uzun zamandan bu yana, böyle bir yoğunluk yaşamadıklarını söyledi. İlçede hem insan, hem de araç trafiği bakımından oldukça yoğun bir hafta yaşandığına dikkati çeken Kocadon, "Nüfusumuzu 10'a katladığımızı düşünüyorum. Tabelada, 160 bin kişiye göre ödenek alan bir Bodrum yarımadası nüfusu 10'a katlamış bir misafir topluluğuna hizmet etti." dedi.

Kurban Bayramı tatili süresince tatilcilere hizmet eden personele de teşekkür eden Kocadon, minimum seviyede bir şikayetle yoğunluğu atlattıklarına vurgu yaptı.

Çevreyi kirleten tatilciler de olduğunu ifade eden Kocadon, "(Nasıl olsa tatildeyiz, burası bizim evimizin önü değil) düşüncesiyle maalesef her şey sokağa atılıyor. Böyle olunca ülkemize yakışmayan görüntüler oluşuyor. Özellikle bunu sosyal medyada paylaşmak marifet değildir. Bodrum, kolay Bodrum olmadı. Avrupa'da da çöp yığınlarını görebilirsiniz, ama hiç birisi sosyal medyaya yansımaz." değerlendirmesinde bulundu.