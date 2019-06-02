"Bu bayramda çok önemli tedbirler aldık"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayramda da çok önemli tedbirler aldık. Yaklaşık 185 bin trafik görevlimiz bugün yollarda. Hemen hemen gerek jandarmamız gerekse polisimiz bütün kavşak noktalarında bulunmaktadırlar." dedi.

Bakan Soylu, Esenler’deki bir restoranda muhtarlarla bir araya geldi.

Sözlerine Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başlayan Soylu, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra YSK kararıyla tekrarlanan seçimlere değinerek, "Herhangi bir olay söz konusu değil. Seçimler sakin bir şekilde devam etmekte. İnşallah aynı sakinlikle de devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bütün güvenlik tedbirlerini aldık." ifadelerini kullandı.

Bayramların heyecan ve mutluluğun yaşandığını ancak trafik yüzünden endişelerin de arttığı günler olduğunu dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Bu bayramda da çok önemli tedbirler aldık. Yaklaşık 185 bin trafik görevlimiz bugün yollarda. Hemen hemen gerek jandarmamız gerekse polisimiz bütün kavşak noktalarında bulunmaktadırlar. Aldığımız tedbirlerin etkisini görmek için hem helikopter denetimimiz hem de drone denetimimiz, aynı zamanda İçişleri Bakanlığından hem jandarma hem de emniyetten görevlendirdiğimiz müfettişlerin bayram boyunca ortaya koyacağı denetimler olarak bütün bayram boyunca sahadayız."