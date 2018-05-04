MAGAZİN

Bu bebek kimden!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2018 15:09 | Son Güncelleme

Ünlü TV yıldızının hayranları şoke eden bir ayrıntıyı ortaya çıkardı.

Gösteri dünyasının bütün hayatını kameralar karşısında yaşayan ailesinin en genç üyesiyle ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Kylie Jenner'ın bebeği kimden?

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Sosyal medyadaki takipçileri, bir süre önce şarkıcı Travis Scott'tan Stormi adını verdiği bir kız bebek sahibi olan 20 yaşındaki Kylie Jenner'in sevgilisini aldattığını ileri sürdü.
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 Kardashian- Jenner ailesinin en dikkat çeken üyelerinden olan Kylie Jenner, sosyal medya hesaplarından kızı Stormi'nin fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Bebeğin yeni doğduğu günlerde dikkat çekmeyen bir ayrıntı ise ilerleyen haftalarda Jenner'ın takipçilerinin aklını karıştırdı.
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Jenner'ın takipçilerine göre Stormi, Scott'a değil de Jenner'ın koruması Tim Chung'a kopyası kadar benzetildi.
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Minik Stormi'yi Jenner'ın koruması Chung'a benzeten takipçileri, bu konuyu sık sık gündeme getirmeye başladı.
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Bakalım Jenner bu iddialar hakkında bir açıklama yapacak mı?  
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