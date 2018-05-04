Bu bebek kimden!

Gösteri dünyasının bütün hayatını kameralar karşısında yaşayan ailesinin en genç üyesiyle ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Kylie Jenner'ın bebeği kimden?

1 / 15 Sosyal medyadaki takipçileri, bir süre önce şarkıcı Travis Scott'tan Stormi adını verdiği bir kız bebek sahibi olan 20 yaşındaki Kylie Jenner'in sevgilisini aldattığını ileri sürdü.

2 / 15 Kardashian- Jenner ailesinin en dikkat çeken üyelerinden olan Kylie Jenner, sosyal medya hesaplarından kızı Stormi'nin fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Bebeğin yeni doğduğu günlerde dikkat çekmeyen bir ayrıntı ise ilerleyen haftalarda Jenner'ın takipçilerinin aklını karıştırdı.

3 / 15 Jenner'ın takipçilerine göre Stormi, Scott'a değil de Jenner'ın koruması Tim Chung'a kopyası kadar benzetildi.

4 / 15 Minik Stormi'yi Jenner'ın koruması Chung'a benzeten takipçileri, bu konuyu sık sık gündeme getirmeye başladı.

5 / 15 Bakalım Jenner bu iddialar hakkında bir açıklama yapacak mı?

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