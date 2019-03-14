AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Asker ve polisimizin karşısında CHP milletvekilleri, taş attı, polisimize küfür etti. Onlara destek verdi. CHP milletvekilleri terörist cenazelerinde ağıt yakmadı mı? Bu beka meselesi değil de nedir?" dedi.

Canikli, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde, Giresunlu sanayici iş adamları ve STK temsilcileriyle yaptığı toplantıdaki konuşmasında, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nı hatırlatarak, "Zeytin Dalı operasyonu başlamadan önce her gün oradan Türkiye sınır şehirlerine yönelik atışlar yapılıyordu. Her gün insanlarımız hayatlarını kaybediyorlardı. Hatay'da, Gaziantep'te insanlarımız göç etmeye başlamışlardı." dedi.

Operasyon için hazırlıkların yapıldığı zamana işaret eden Canikli, şunları dile getirdi:

"Kılıçdaroğlu ve CHP'nin diğer sözcüleri çıkıp dediler ki 'Girmeyin, ne işiniz var orada?' Ülkenin topraklarına saldırı var, vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyor. Sonra operasyon yapıldı ve saldırılar sona erdi. Operasyonun en sıcak anında, Mehmetçiklerimiz teröristleri inlerinden çıkarttı. Afrin merkeze doğru kaçıyorlar. Tam o zaman da Kılıçdaroğlu 'Türk askeri Afrin'e girmesin, orası bataklık, ordumuz imha edilir.' diye açıklama yaptı. Niye oraya giriyoruz? Teröristleri temizlemek için. Terörist sıkıştı Kılıçdaroğlu onu korumak için her gün bağırmaya başladı. Doğrudan teröriste destek. Hatırlayın Gezi olayını hatırlayın. Asker ve polisimizin karşısında CHP milletvekilleri, taş attı, polisimize küfür etti. Onlara destek verdi. CHP milletvekilleri terörist cenazelerinde ağıt yakmadı mı? Bu beka meselesi değil de nedir? Bu seçimler için PKK'ya, teröre açıkça destek veren birçok kişi örtülü bir şekilde HDP ile yapılan ittifak neticesinde listelere konuldu, aday yapıldı. 'HDP'nin terör örgütünün siyasi uzantısı olduğundan en ufak bir kuşku var mı? Yok. 'Peki neden kapatmıyorsunuz?' deniliyor. Burası hukuk sistemi, herkesin bir görevi, yetkisi var. Kurallar var."