"Bu, belediye başkanlığını aşan bir seçim"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak yerel seçime ilişkin "Bu, belediye başkanlığını aşan, onun üzerinde bir seçim. Bu seçimde Trabzonlular farklı bir önem taşıyor. Trabzon ne zaman vuracağını ne zaman duracağını bilir. İnşallah 23 Haziran'da Trabzon gereğini yapacak ve İstanbul bir daha '1453'de zulüm başladı' diyenlere dersini verecek." dedi.

Turhan, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca Yomra ilçesindeki bir otelin açık alanında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Rabb'im nice bayramlarda sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde hep birlikte milletimizle yaşamayı nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Bakan Turhan, şunları kaydetti:

"Trabzonlular bu ülkenin yapı taşıdır, çimentosudur, ne zaman gürleyeceğini ne zaman güleceğini bilen millettir. Trabzonlular bu ülkenin birlik ve beraberliği için sorumluluklarını her daim zamanında usulüne uygun olarak yerine getirmiştir. Bizler siyasetçiler olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin siyasi tarihine hizmet siyasetini oturtan ve bundan sonra da inşallah ülkemizin, milletimizin dünyada hak ettiği yeri alması için azimle, gayretle onun liderliğinde hep birlikte ekip olarak çalışacağız. Bugüne kadar Trabzonlular her yerde onun arkasında durdu, destek verdi. O da bu memleketin evladı olarak tüm ülkemizin her köşesinde olduğu gibi bizim memleketimize hizmetler yapma konusunda talimat verdi ve bu hizmetlerin gerçekleşmesini sağladı. Hizmet kervanı inşallah devam edecek."