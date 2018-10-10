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Bu belediyenin tüm masrafları güneşten karşılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

Yozgat'ta daha önce elektrik faturasını ödemekte dahi zorluk çeken Doğankent Belediyesi, beldede kurduğu güneş enerji santrali sayesinde belediye giderlerinden 3 kat fazla gelir elde etmeye başladı - İşçilerin maaşları, elektrik ve su faturaları ile diğer giderler ödendikten sonra kalan para projelerde değerlendiriliyor - Belediye Başkanı Doğan Sungur: - "Maaşları ödediğimiz gibi diğer projelere de bu kaynaktan kullanıyoruz. Dolayısıyla belediyemize müthiş bir öz güven getirdi"

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta daha önce elektrik faturasını ödemekte dahi zorluk çeken belde belediyesi, kurduğu güneş enerji santralinden elde ettiği gelirle hem belediyenin tüm masraflarını karşılıyor hem de projelere kaynak aktarıyor.

Sorgun ilçesine bağlı 2 bin 238 nüfuslu Doğankent Belediyesi, belediyeye ek gelir sağlaması amacıyla yaklaşık 5 ay önce yaklaşık 4 milyon lira maliyetle 20 dönümlük alanda 1 megavatlık güneş enerjisi santrali kurdu.

Belediye, mayıstan itibaren devlete sattığı elektrikten aylık 130 ila 160 bin lira arasında gelir elde etti.

Daha önce elektrik faturasını ödemekte dahi zorluk çeken belediye, kurduğu güneş enerji santrali sayesinde belediye giderlerinden yaklaşık 3 kat fazla kazanmaya başladı. Santralden elde edilen gelirle, belediyede çalışan 12'si kadrolu 8'i mevsimlik 20 işçinin maaşları, elektrik ve su faturaları ile diğer giderler ödendikten sonra kalan para projelere aktarıldı.

Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enerjinin ülke için çok önemli bir konu olduğunu belirterek, "Hükümetimizin güneşten elektrik üretme politikaları neticesinde müracaatımızı yaptık, 1 megavat elektrik üretme izni aldık ve 3 milyon 800 bin liraya yaptırdık. Şu anda elektrik üretiyoruz ayda 130 ila 160 bin arasında fatura kesiyoruz. Bu ay kestiğimiz fatura 164 bin liradır. İller Bankasından gelen paramızdan çok fazla." dedi.

İzin verilmesi halinde güneş enerji santralini 5 megavata çıkaracaklarını dile getiren Sungur, belediyecilikte, öz kaynak oluşturmanın çok önemli olduğunu sadece devletten gelen parayı beklememek gerektiğini vurguladı.

- Bütün giderler güneşten karşılanıyor

Sungur, santralden elde ettikleri gelirin kendilerini müthiş rahatlattığını dile getirerek, "Maaşları ödediğimiz gibi diğer projelere de bu kaynaktan kullanıyoruz. Dolayısıyla belediyemize müthiş bir öz güven getirdi. Ben ve benden sonra gelecek başkanlar için güzel bir kaynak oluştu. Bütün belediyelere tavsiye ederim." diye konuştu.

Belediyenin aylık rutin giderlerinin 50 bin lira civarında olduğunu, güneş enerjisinden bunun çok daha fazlasını kazandıklarını kaydeden Sungur, "Bütün giderlerimizi güneş enerjisinden karşıladığımız gibi diğer hizmetlerde de kullanıyoruz. Belediyenin bir aylık elektrik gideri 10-15 bin liraydı. Bazen elektrik parasını ödeyemiyorduk, sıkıntıya giriyorduk. Şimdi hem elektrik parasını ödüyoruz hem buradan para kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sungur, ömrü 25 yıl olan santralin 26 ayda kendini amorti edeceğini belirtti.

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