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Bu belge iş sahibi yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

Samsun’da İlkadım Halk Eğitim Merkezinde (HEM) açılan ’Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kursu’nda kursiyerlere insan maketi ile özel olarak eğitim veriliyor.

Bu belge iş sahibi yapıyor

Samsun’da İlkadım Halk Eğitim Merkezinde (HEM) açılan ’Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kursu’nda kursiyerlere insan maketi ile özel olarak eğitim veriliyor. Verilen eğitim ile sertifika alan kursiyerler birçok farklı kurumda iş sahibi olma imkanı bulabiliyor.
Hasta ve Yaşlı Bakım Öğretmeni Filiz Avcı eğitim görenlerin çocuk grubundan başlayıp, kişi ölene kadar olan gruptaki tüm hastalara bakabildiklerini belirterek kursiyerler buradan aldıkları belgeler ile fizik tedavi rehabilitasyon merkezlerinde, huzur evlerinde ve yaşlı bakım merkezlerinde çalışabiliyorlar" dedi.
İlkadım Halk Eğitim Merkezinde açılan ‘Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kursu’ ile birebir hasta veya yaşlı insan varmış gibi canlı insan ve maket üzerinde eğitim veriliyor. Toplamda 4 ay sürecek eğitim sonunda kursiyerler özel veya devlet kurumlarında çalışabilecek sertifika sahibi olabiliyor. Derslerde teorik eğitimin yanı sıra yapılan insan maketi üzerinde uygulamalı olarak eğitim görülüyor. Kurs hakkında bilgi veren Hasta ve Yaşlı Bakım Öğretmeni Filiz Avcı, "Kursumuzun içeriğinde öncelikle kişinin kendi vücudunu tanıması, nasıl hareket edeceğini bilmesi ve buna bağlı olarak da kendi güvenliğini nasıl koruyacağını onlara öğretiyoruz. Hastanın öz bakım olarak dediğimiz uygulamaları öğretiyoruz. Bu bakımların içeriğinde hastanın veya yaşlının ağız bakımı saç banyosu, vücut banyosu, yatak yaraları, hastanın indirilip kaldırılması, hastanın transferi gibi tüm bu konuları kişilere öğretmeye çalışıyoruz. Çalışma alanlarına gittiklerinde hastalarına bakabilsinler. Kursiyerler eğitim sonunda çocuk grubundan başlayıp, kişi ölene kadar olan gruptaki tüm hastalara bakabiliyorlar. Kursiyerler buradan aldıkları belgeler ile fizik tedavi rehabilitasyon merkezlerinde, huzur evlerinde ve yaşlı bakım merkezlerinde çalışabiliyorlar. Öz bakıma destek elemanı eğitimine gitmeyerek bu belgeyi almayanlar devlet veya özel kuruluşlarda çalışamıyorlar" diye konuştu.

"Yaşlanan ve sağlık problemleri giderek artan bir toplumuz"
İlgi duyulan bir kurs olduğunu ifade eden Filiz Avcı, "Yaşlanan ve sağlık problemleri giderek artan bir toplumuz. Buna bağlı olarak da kursumuz aktif bir şekilde devam ediyor. Gerçekten ihtiyaç duyulan bir alandır. Hem hastane hem evde bakım olsun, bu alanda çalışacak kişilere ihtiyaç duyuluyor. Burada bir maketimiz var. Bunun üstünde bir hastada veya yaşlı uygulanacak hangi tür işlem varsa ders olarak burada görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Deneme yanılma yöntemiyle kursa kaydoldum"
Kurs hakkında memnuniyeti dile getiren kursiyer Mustafa Selçi ise şunları söyledi: "Deneme yanılma yöntemi ile kaydoldum. Kurs çok hoşuma gitti. İlk olarak iş güvenliği eğitimi aldık. Hastalıklarla ve bakımla ilgili yararlı, güzel bilgiler öğreniyoruz. Kendi hastalarımıza çok rahat ve güzel bir ortamda onlarında refahını düşünerek bakabileceğimize inanıyorum. Eğitimlerimiz çok güzel ve verimli geçiyor. Hocamız eşliğinde uygulamalı olarak eğitim görmek faydalı oluyor."

Bu belge iş sahibi yapıyor

Bu belge iş sahibi yapıyor

Bu belge iş sahibi yapıyor

Bu belge iş sahibi yapıyor

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