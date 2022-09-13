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Bu belirti sadece sabahları görülüyor! Sinsice ilerleyen tiroid belirtilerini anlamak için dikkatli olun

13.09.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıkların yol açtığı belirtilere karşı daima dikkatli olmamız gerekiyor. Birçok hastalık sabahları çeşitli belirtiler gösteriyor. Tiroid hastalıkları da sabahları rahatsızlık yaşamanıza neden oluyor. Sadece sabahları görülen bu belirtiyi fark ederek tiroid tedavisine erkenden başlamanız mümkün.

Bu belirti sadece sabahları görülüyor! Sinsice ilerleyen tiroid belirtilerini anlamak için dikkatli olun

Tiroid bezi soluk borusunun hemen önünden bulunan kelebek şeklindeki bezdir. Sağlık için oldukça önemi bulunan tiroid bezi metabolizma gibi temel işlevleri düzenleyen hormonlar yayar. Tiroid bezi hastalıkları tedavi edilmediği takdirde, hipotiroidizm olarak da bilinen düşük aktif bir tiroid, sinirlerin beyne, omuriliğe ve vücuda bilgi taşıma şeklini değiştirebilir. Bu nedenle tiroid hastalıklarının belirtileri hakkında bilinçli olmak gerekir. Görünmez bir hastalık olarak bilenen hipotiroid sabahları yorgun uyanmanıza neden olabilir. Sürekli olarak yorgun bir şekilde uyanıyorsanız mutlaka doktora başvurmanız gerekir.

ÇEŞİTLİ HASTALIKLARA YOL AÇIYOR

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Hipotiroid bir tiroid hormonu eksikliği durumudur. Genellikle otoimmün Hashimoto tiroiditinden (bağışıklık sisteminin tiroid bezine saldıran, ona zarar veren ve şişmesine neden olan bir hastalık) meydana gelir. Zamanla, tiroid yok edildiğinden, yeterli tiroid hormonu üretemez. NICE şunları ekliyor: "Hipotiroidizmin uzun vadeli sonuçları arasında kardiyovasküler hastalık ve hiperkolesterolemi dahil olmak üzere kardiyovasküler risk faktörlerinde artış yer alır." Hiperkolesterolemi, yüksek kan kolesterol seviyesini ifade eder. Kolesterol, karaciğer tarafından üretilen mumsu bir maddedir ve vücutta bulunan tüm hücrelerin bir bileşenidir.

HİPERTİROİDİN YAYGIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

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Hipotiroid belirtilerinin yaygın olanlarından bazıları uyuşukluk, zayıf konsantrasyon ve kabızlık olarak görülür. VeryWell Health şöyle açıklıyor: "Yorgunluk, hipotiroidizmin neredeyse evrensel bir belirtisidir. Kemik uyuşturan yorgunluk, tiroid seviyelerinizin düzgün bir şekilde düzenlenmediğinin göze çarpan bir işareti olabilir.

UYANIK KALMAK ZOR GELİYORSA DİKKAT

"Yorgunluk yavaş gelişebilir veya aniden ortaya çıkabilir ve sabahları başınızı yastıktan zar zor kaldırabilir." WebMD, durumun vücudu üşüterek veya kas ve eklem ağrısına neden olarak uykuyu belirgin şekilde rahatsız edebileceğini söylüyor.
“Hipotiroidizmi olan bazı insanlar da gündüzleri aşırı uykulu hissederler, öyle ki uyanık kalmak zor olur” diye ekliyor.

HİPOTİRODİN DİĞER BELİRTİLERİ NELERDİR?

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Tiroid Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, hipotiroidizm iştahınızı da etkileyebilir. Genellikle vücudun enerjisinin düşük olduğunu söyleme şekli olan karbonhidrat özlemi, kilo alımına yol açabilir. Cilt kuruluğu, üşüme saç ve kaç dökülmesi de hipotiroidi belirtilerindendir.

HİPOTİRODİ KİMLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR?

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  • Şeker hastalarında
  • Kansızlığı olanlarda
  • Romatoid artrit hastalarında
  • 60 yaşın üzerindeki kadınlarda sık görülür

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