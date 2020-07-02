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Bu belirtiler lenfoma habercisi olabilir! Vakit kaybetmeden...

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.07.2020 15:05 | Son Güncelleme

Son yıllarda çok farklı sebeplerle ve sıklıkla görülmeye başlanan lenf kanseri veya tıp literatüründeki ismiyle lenfoma, sebebi tam olarak tespit edilememiş bulunmakla birlikte çok fazla insanı etkileyen bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Güncel konular arasında yer almaya başlayan bu hastalıkla ilgili merak edilen birçok husus bulunuyor. Peki, lenfoma nedir, belirtileri nelerdir?

Bu belirtiler lenfoma habercisi olabilir! Vakit kaybetmeden...

Lenfoma, kür şansı bulunan başka bir ifadeyle tedavi edildikten sonra tekrarlama riski düşük olan kanserler arasında yer alıyor. Lenfomanın çok fazla çeşidi olmasına rağmen temelde iki tipi görülüyor. Bunlar, hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma şeklinde adlandrılıyor.

LENFOMA NEDİR?

Lenfoma, lenfositlerde (T veya B denilen hücrelerinde) oluşan kanser türüdür. Bunlar, bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından olan hastalıklarla savaşan beyaz kan hücreleridir. Bu haliyle kan kanserinin bir çeşidi olduğu söylenir. Lenf kanseri hastalığının başlaması durumunda, lenf nodlarında, lenf damarlarında ve vücuttaki başka organlarda normal olmayan miktarda lenfosit artışı meydana gelir. Lenfoma vücudun mikroplarla mücadele eden lenfatik sisteminin kanseridir. Lenfatik sistem, lenf bezlerini, dalağı, timus bezini ve kemik iliğini de içine alan bir yapıdır. Lenfoma tüm bunları ve vücuttaki diğer organları etkileyebilir. Kötü huylu olan lenfositler lenf nodları (lenf bezleri) dışında karaciğer, dalak ve kemik iliği gibi organlarda da artış gösterirler. Genel olarak lenf bezlerinde görülseler de vücudun farklı organlarına tutunmaları halinde o organlarda hasarlara sebebiyet vererek sistemi çökertirler.

LENFOMANIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lenfoma (lenf kanseri) çok farklı bir hastalık olup diğer hastalıkları taklit edebiliyor. Siz normal bir nezle ya da grip geçirdiğinizi düşünüyor olsanız da aslında lenfoma olabiliyorsunuz. Lenfomanın belirtileri hastalığın bulunduğu evrelere göre farklılık gösterebiliyor. Bazı durumlarda bir tarafı ağrıyan, büyümüş olan bir bademcik için lenf kanseri tanısı konulabiliyor. Hastalığın en sık rastlanan belirtilerini şöyle sıralayabiliriz.

Lenf bezlerinin büyümesi
Öksürük ve nefes darlığı
Yüksek ateş
Gece terlemeleri
Halsizlik
Kaşıntı
Kilo ve iştah kaybı
Bademcik şişmesi
Karın bölgesi krampları

LENFOMANIN NEDENLERİ NELERDİR?

Lenf kanserinde lenfosit denilen hücreler, lenfoma adı verilen hücrelere dönüşür. Bu hücreler lenf bezleri ve diğer dokularda anormal biçimde artarak kitleler oluşturur. Çoğunlukla hastalığın sebebi bilinemez. Fakat HIV ile EBV enfeksiyonları ve lenfoma arasında bir bağlantı tespit edilmiş. Aynı aileden gelen kişilerde görülmesi de genetik nedenlerin de olabileceğini düşündürür. Lenfoma, bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde daha çok görülebiliyor. Tarım ilaçları ile benzen de hastalığın sebepleri arasında sayılıyor.

LENFOMA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Lenfomanın tedavisi onkoloji-hematoloji bölümlerinde onkologlar tarafından yapılıyor. Yeni tıbbi gelişmeler ışığında geliştirilmiş kemoterapi ve radyoterapi yöntemleriyle lenfoma hastaları %70-80 oranında iyileştirilebiliyor. Hastalığın sürecini etkileyen faktörler; hastalığın evreleri, hastanın tedaviye gösterdiği tepki, lenfomanın türü, lenfomanın yinelemesi, hastanın şeker veya böbrek hastalığı olup olmaması şeklinde sayılabiliyor.

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