Bu belirtiler lenfoma habercisi olabilir! Vakit kaybetmeden...

Lenfoma, kür şansı bulunan başka bir ifadeyle tedavi edildikten sonra tekrarlama riski düşük olan kanserler arasında yer alıyor. Lenfomanın çok fazla çeşidi olmasına rağmen temelde iki tipi görülüyor. Bunlar, hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma şeklinde adlandrılıyor.

LENFOMA NEDİR?

Lenfoma, lenfositlerde (T veya B denilen hücrelerinde) oluşan kanser türüdür. Bunlar, bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından olan hastalıklarla savaşan beyaz kan hücreleridir. Bu haliyle kan kanserinin bir çeşidi olduğu söylenir. Lenf kanseri hastalığının başlaması durumunda, lenf nodlarında, lenf damarlarında ve vücuttaki başka organlarda normal olmayan miktarda lenfosit artışı meydana gelir. Lenfoma vücudun mikroplarla mücadele eden lenfatik sisteminin kanseridir. Lenfatik sistem, lenf bezlerini, dalağı, timus bezini ve kemik iliğini de içine alan bir yapıdır. Lenfoma tüm bunları ve vücuttaki diğer organları etkileyebilir. Kötü huylu olan lenfositler lenf nodları (lenf bezleri) dışında karaciğer, dalak ve kemik iliği gibi organlarda da artış gösterirler. Genel olarak lenf bezlerinde görülseler de vücudun farklı organlarına tutunmaları halinde o organlarda hasarlara sebebiyet vererek sistemi çökertirler.